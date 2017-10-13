Главный тренер Беларуси: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о причинах неудачи команды в отборочном цикле к чемпионату мира-2018. Команда в 10 матчах набрала лишь пять очков, заняв в итоге последнее место в группе А.

– Понятно, что если результата нет, то и сильно радоваться нечему. Были плохие матчи — оба со шведами. Было поражение от люксембуржцев. С другой стороны, в нашей ситуации следовало прокрутить в составе много футболистов, чтобы понять, на кого могу рассчитывать. А иных возможностей, чем делать это непосредственно в матчах, не имел.

Определенное мнение у меня сложилось. Да и последние матчи с голландцами и французами, пусть они не принесли очков, вселили оптимизм и показали, что определенное качество игры у сборной есть.

– Беспрецедентная ротация — за шесть матчей только в стартовом составе вы использовали 29 футболистов — шла в ущерб результату: с такой частой сменой кадров на него рассчитывать практически нереально…

– Согласен. Но, думаю, любой на моем месте поступил бы так же, поскольку турнирные шансы фактически были утеряны еще до моего назначения. Старался делать все логически, отталкиваясь от текущего момента: посмотреть футболистов — как они чувствуют себя при нескольких схемах и кто может принести сборной пользу в ближайшем будущем.

– Вы говорите как человек, который продолжит работу с командой: посмотрел, подумал, определился… Состоялась ли беседа с главной АБФФ Румасом?

– Пока нет. Возможно, после товарищеских игр: 9 ноября в Ереване с Арменией и 13-го — тоже гостевой. Имя второго соперника называть не вправе до соблюдения всех документальных формальностей. Но подчеркну: решение по мне остается за федерацией. И каким оно будет, не знаю.

– В чем видите свои основные ошибки в роли рулевого команды?

– Не ошибается тот, кто ничего не делает. Для себя сделал выводы, а выносить их на всеобщее обозрение не хочу.