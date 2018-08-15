Криушенко: «Сыграл козырь «Динамо» в виде стандартов и неуверенная игра Лодыгина»

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко рассказал перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», за счет чего минское «Динамо» может выйти в следующий этап турнира.

«Было видно, что взаимопонимание у футболистов «Зенита» не на самом высоком уровне – даже на фоне динамовцев, у которых сейчас разгар сезона. Вкупе с заряженностью минчан на борьбу это и дало такой результат.

Сыграл козырь «Динамо» в виде стандартов, а также повлияла не самая уверенная игра Лодыгина в воротах. Но даже на этом фоне трудно было ожидать такого разгромного счета. Это несомненная удача минчан.

Теперь главное – не допустить малейшей расслабленности в Питере и спокойно довести до победы это двухматчевое противостояние», – заявил Криушенко.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 16 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:4.