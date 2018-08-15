Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Криушенко: «Сыграл козырь «Динамо» в виде стандартов и неуверенная игра Лодыгина»

    Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко рассказал перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», за счет чего минское «Динамо» может выйти в следующий этап турнира.

    «Было видно, что взаимопонимание у футболистов «Зенита» не на самом высоком уровне – даже на фоне динамовцев, у которых сейчас разгар сезона. Вкупе с заряженностью минчан на борьбу это и дало такой результат.

    Сыграл козырь «Динамо» в виде стандартов, а также повлияла не самая уверенная игра Лодыгина в воротах. Но даже на этом фоне трудно было ожидать такого разгромного счета. Это несомненная удача минчан.

    Теперь главное – не допустить малейшей расслабленности в Питере и спокойно довести до победы это двухматчевое противостояние», – заявил Криушенко.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 16 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:4.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2018 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 19:03

      Удача приходит и уходит, а класс команды и игроков остается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 августа 2018, 11:35

      «Сыграл козырь «Динамо» в виде стандартов.
      Я вас умоляю, этот козырь это фишка каждого 1-го клуба... Все на них рассчитывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 15 августа 2018, 11:04

      отвратительная игра Ладыгина

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11