Зенит - Динамо

Великолепный Зенит прикрыл роток бацьке,который называл наших игроков ползающими...
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|9 августа, четверг
|20:00
|Динамо
|4:0
|Зенит
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|3
|2
|1
|6:5
|+1
|11
|2.
|Славия П
|6
|3
|1
|2
|4:3
|+1
|10
|3.
|Бордо
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Копенгаген
|6
|1
|2
|3
|3:5
|-2
|5
А как Вам такой счет, Илон Маск))) красавы Зенит! Верил до победного свистка! Молодчины!!!!
"ЗЕНИТ"- заставил понервничать + судья ....., как сказал Mirak92 , Снимаю шляпу.
по разному можно относиться к тем или иным клубам внутри чемпионата России, но на европейской арене все клубы делают одно общее дело. И так бомбить пуканом от того, что наш клуб выиграл, да ещё и очень эффектно выиграл - это, как минимум, не разумно. Твой же ЦСКА со второго места попал не в плей-офф лиги чемпионов, а сразу в группу, благодаря общим победам всех наших клубов в предыдущих сезонах.
ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ЗЕНИТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы смотрели хоккейный матч питерского СКА и минского Динамо.