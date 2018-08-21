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Главный судья:
Себастьен Дельферье (Эно)
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Зенит - Динамо

16.08.2018, Четверг, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Матч! Премьер, Матч! Футбол 1 Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Зенит - Динамо
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 20:00 Динамо 4:0 Зенит
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 3 2 1 6:5 +1 11
2. Славия П 6 3 1 2 4:3 +1 10
3. Бордо 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Копенгаген 6 1 2 3 3:5 -2 5
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 17 августа 2018, 13:35

    Великолепный Зенит прикрыл роток бацьке,который называл наших игроков ползающими...

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    Рейтинг: +775

    OBOLEV 17 августа 2018, 08:15

    Такой матч прое...))) Ну блин ;)

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    Рейтинг: +1602

    fortune-bva 17 августа 2018, 00:43

    А как Вам такой счет, Илон Маск))) красавы Зенит! Верил до победного свистка! Молодчины!!!!

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 17 августа 2018, 00:10

    ну ясень пень денег то много у Зени!

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    Рейтинг: +107

    vovakry 16 августа 2018, 23:53

    "ЗЕНИТ"- заставил понервничать + судья ....., как сказал Mirak92 , Снимаю шляпу.

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 16 августа 2018, 23:47

    Снимаю шляпу ребят ,не верил в вас!))просто шикарное исполнен е от Дзюбы и команды))

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    Рейтинг: +21

    AArmeets 16 августа 2018, 23:00

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    голубой хлам. ненавижу.

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    Рейтинг: +304

    Антисемит > AArmeets 16 августа 2018, 23:04

    ну ты и неадекват...

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > Антисемит 17 августа 2018, 18:31

    Пол- страны не любят Зенит, потому что всех бесит их циничная газпромовская крыша.

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    Рейтинг: +304

    Антисемит > AArmeets 17 августа 2018, 19:51

    по разному можно относиться к тем или иным клубам внутри чемпионата России, но на европейской арене все клубы делают одно общее дело. И так бомбить пуканом от того, что наш клуб выиграл, да ещё и очень эффектно выиграл - это, как минимум, не разумно. Твой же ЦСКА со второго места попал не в плей-офф лиги чемпионов, а сразу в группу, благодаря общим победам всех наших клубов в предыдущих сезонах.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 августа 2018, 22:55

    ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ЗЕНИТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +1175

    Argon 16 августа 2018, 22:44

    Ахренеть!!!

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    Рейтинг: +796

    Бестолковый 16 августа 2018, 22:43

    Вы смотрели хоккейный матч питерского СКА и минского Динамо.

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