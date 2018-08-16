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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Динамо Мн
Зенит - Динамо Мн: обзор матча 16 августа 2018
Зенит
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
8 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Динамо Мн
22'
Л. Паредес
66'
К. Нобоа
75'
А. Дзюба
78'
А. Дзюба
108'
С. Дриусси
115'
А. Дзюба (П)
120+1'
Р. Мак (П)
120+3'
Р. Мак
99'
С. Яхайя
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо Мн
ГОЛ! 8:1!
Р. Мак
120'
+3
ГОЛ с пенальти! 7:1!
Р. Мак
120'
+1
120'
Вторая желтая
М. Швецов
ГОЛ с пенальти! 6:1!
А. Дзюба
115'
ГОЛ! 5:1!
С. Дриусси
108'
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Нобоа
104'
Травма
К. Нобоа
103'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Ерохин
102'
99'
ГОЛ! 4:1!
С. Яхайя
92'
Замена
А. Гаврилович
️️️️
Л. Роша
ГОЛ! 4:0!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Нобоа
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Заболотный
75'
Вторая желтая
Л. Паредес
72'
72'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
Д. Треботич
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
66'
Желтая карточка
Л. Паредес
65'
65'
Замена
А. Макась
️️️️
Ф. Иванов
Замена
С. Дриусси
️️️️
Эрнани
61'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Э. Набиуллин
59'
55'
Замена
Н. Капленко
️️️️
В. Хващинский
45'
+2
Желтая карточка
М. Швецов
ГОЛ! 1:0!
Л. Паредес
22'
21'
Желтая карточка
Р. Бегунов
Желтая карточка
К. Нобоа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мн
30
Андрей Горбунов
ВР
24
Игорь Шитов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
4
Нино Галович
ЦЗ
13
Луиш Роша
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ПЗ
18
Динко Треботич
ЛП
6
Сейду Яхайя
ОП
18
Никита Корзун
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
21
Филипп Иванов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Лунев
3
Набиуллин
32
Мевля
20
Иванович
22
Анюков
5
Паредес
14
Кузяев
23
Эрнани
16
Нобоа
21
Ерохин
22
Дзюба
3-4-1-2
30
Горбунов
3
Швецов
4
Галович
13
Роша
67
Бегунов
6
Яхайя
18
Корзун
24
Шитов
18
Треботич
21
Иванов
10
Хващинский
16
Нобоа
8
Смольников
8
Смольников
16
Нобоа
21
Ерохин
21
Мак
21
Мак
21
Ерохин
23
Эрнани
9
Дриусси
9
Дриусси
23
Эрнани
3
Набиуллин
91
Заболотный
91
Заболотный
3
Набиуллин
13
Роша
5
Гаврилович
5
Гаврилович
13
Роша
10
Хващинский
8
Капленко
8
Капленко
10
Хващинский
21
Иванов
22
Макась
22
Макась
21
Иванов
18
Треботич
88
Наваловский
88
Наваловский
18
Треботич
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мн
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Зенит - Динамо Мн
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч! Премьер, Матч! Футбол 1
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