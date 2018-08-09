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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Зенит
Динамо Мн - Зенит: обзор матча 09 августа 2018
Динамо Мн
09.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 1 : 8
Завершен
Зенит
12'
У. Николич
31'
В. Хващинский
40'
Н. Галович
66'
У. Николич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Зенит
Желтая карточка
М. Швецов
87'
Замена
А. Гуренко
️️️️
Ф. Иванов
83'
82'
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Краневиттер
Замена
А. Макась
️️️️
У. Николич
79'
70'
Желтая карточка
Д. Кузяев
ГОЛ! 4:0!
У. Николич
66'
Замена
Н. Капленко
️️️️
В. Хващинский
61'
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Э. Ригони
46'
Замена
А. Заболотный
️️️️
С. Дриусси
45'
+2
Желтая карточка
М. Мевля
ГОЛ! 3:0!
Н. Галович
Пас отдал
У. Николич
40'
Желтая карточка
Р. Бегунов
34'
ГОЛ! 2:0!
В. Хващинский
31'
ГОЛ! 1:0!
У. Николич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
30
Андрей Горбунов
ВР
13
Луиш Роша
ЛЗ
4
Нино Галович
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ПЗ
24
Игорь Шитов
ЛП
6
Сейду Яхайя
ОП
18
Никита Корзун
ОП
72
Урош Николич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
21
Филипп Иванов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
27
Олег Шатов
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Артем Соловей
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-2
30
Горбунов
13
Роша
4
Галович
3
Швецов
67
Бегунов
6
Яхайя
18
Корзун
24
Шитов
72
Николич
21
Иванов
10
Хващинский
4-1-2-3
12
Лодыгин
22
Анюков
32
Мевля
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Краневиттер
23
Эрнани
14
Кузяев
24
Ригони
9
Дриусси
27
Шатов
10
Хващинский
8
Капленко
8
Капленко
10
Хващинский
72
Николич
22
Макась
22
Макась
72
Николич
21
Иванов
11
Гуренко
11
Гуренко
21
Иванов
5
Краневиттер
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Краневиттер
24
Ригони
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Ригони
9
Дриусси
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Дриусси
Остались в запасе
Динамо Мн
Зенит
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
14
Артем Соловей
ЦП
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Гуренко
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
14
Артем Соловей
ЦП
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо Мн - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Динамо
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