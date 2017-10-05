Криушенко рассчитывает по крайне мере не проиграть Голландии

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о целях своей команды на отборочный матч чемпионата мира-2018 со сборной Голландии. Напомним, что белорусы потеряли все шансы на выход в финальный раунд турнира.

«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам.

Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», — сказал Криушенко.

Матч девятого тура отборочного раунда ЧМ-2018 Беларусь – Голладния состоится в субботу, 7 октября, в 21:45 по московскому времени.