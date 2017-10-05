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    Криушенко рассчитывает по крайне мере не проиграть Голландии

    Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о целях своей команды на отборочный матч чемпионата мира-2018 со сборной Голландии. Напомним, что белорусы потеряли все шансы на выход в финальный раунд турнира.

    «Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам.

    Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», — сказал Криушенко.

    Матч девятого тура отборочного раунда ЧМ-2018 Беларусь – Голладния состоится в субботу, 7 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Pressball

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    05.10.2017 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 октября 2017, 11:42

      У такой Голландии можно даже выиграть.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 5 октября 2017, 11:06

      продуют вчистую!!! к бабке не ходи...

      и счёт будет 0-4 не в пользу Беларуси!!!

      ЛЮКСЕМБУРГУ проиграли!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 октября 2017, 10:25

      Сборной Беларуси уже нечего терять, так что могут поиграть в своё удовольствие. А вот "оранжевым" нужна только победа. И они выставят сильнейший состав во главе с Роббеном. И скорее всего победят.

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