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Криушенко рассчитывает по крайне мере не проиграть Голландии

5 октября 2017, 10:06
3

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о целях своей команды на отборочный матч чемпионата мира-2018 со сборной Голландии. Напомним, что белорусы потеряли все шансы на выход в финальный раунд турнира.

«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам.

Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», — сказал Криушенко.

Матч девятого тура отборочного раунда ЧМ-2018 Беларусь – Голладния состоится в субботу, 7 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: Pressball
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Нидерланды Криушенко Игорь
Комментарии (3)
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zatonn
1507188354
Сборной Беларуси уже нечего терять, так что могут поиграть в своё удовольствие. А вот "оранжевым" нужна только победа. И они выставят сильнейший состав во главе с Роббеном. И скорее всего победят.
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belarus-gomel
1507190763
продуют вчистую!!! к бабке не ходи... и счёт будет 0-4 не в пользу Беларуси!!! ЛЮКСЕМБУРГУ проиграли!!!!!
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DeutschlandUberAlles
1507192922
У такой Голландии можно даже выиграть.
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