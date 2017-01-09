Криушенко: «Жевнов познакомил Гончаренко со Слуцким»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко рассказал о своем знакомстве с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцком.

«Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.

Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки это личная информация», – сказал Криушенко.

Напомним, что Виктор Гончаренко сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в начале декабря прошлого года.