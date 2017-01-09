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    Криушенко: «Жевнов познакомил Гончаренко со Слуцким»

    Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко рассказал о своем знакомстве с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцком.

    «Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

    Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.

    Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки это личная информация», – сказал Криушенко.

    Напомним, что Виктор Гончаренко сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в начале декабря прошлого года.

    Источник: ua.tribuna

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    09.01.2017 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2017, 12:24

      Писали же, что он Ганчаренко теперь, чтобы подчеркнуть, что белорус.

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