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    Криушенко уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии

    Игорь Криушенко отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Белоруссии.

    Окончательное решение было принято на совете руководства Белорусской федерации футбола.

    «Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило.

    К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную ждет светлое будущее», – заявил Криушенко.

    • 55-летний специалист работал с национальной командой с 2017 года.
    • Тренерский штаб покинули также ассистенты Криушенко Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

    Источник: Официальный сайт Белорусской федерации футбола

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