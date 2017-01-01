Криушенко уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии

Игорь Криушенко отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Белоруссии.

Окончательное решение было принято на совете руководства Белорусской федерации футбола.

«Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило.

К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную ждет светлое будущее», – заявил Криушенко.