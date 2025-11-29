Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Криушенко - статистика

Беларусь
10 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Нафтан
30
8
18
4
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
5 : 0
23.11.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
25.09.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
2 : 2
29.08.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
2 : 0
22.08.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 0
10.08.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 2
29.06.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 1
15.06.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.05.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
16.05.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 3
12.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
2 : 0
05.04.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 2
13.03.2025
Нафтан
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+