Игорь Криушенко - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Криушенко
|Команда
|Динамо-Брест
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 февраля 1964
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Криушенко
|Команда
|Динамо-Брест
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|10 февраля 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|01.04.2023
|Ислочь
|3 : 0
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|09.04.2023
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо-Брест
|28
|0
|3
|25
|Дата
|Матч
|18.03.2023
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|01.04.2023
|Ислочь
|3 : 0
|Динамо-Брест
|09.04.2023
|Динамо-Брест
|0 : 1
|Славия-Мозырь
|15.04.2023
|Слуцк
|0 : 0
|Динамо-Брест
|21.04.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|БАТЭ
|28.04.2023
|Нафтан
|0 : 0
|Динамо-Брест
|05.05.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Неман
|12.05.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Динамо-Брест
|19.05.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Гомель
|24.05.2023
|Энергетик-БГУ
|0 : 0
|Динамо-Брест
|02.06.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Минск
|09.06.2023
|Динамо
|0 : 0
|Динамо-Брест
|01.07.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Сморгонь
|06.07.2023
|Белшина
|0 : 0
|Динамо-Брест
|04.08.2023
|Торпедо-БелАЗ
|0 : 0
|Динамо-Брест
|11.08.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Ислочь
|18.08.2023
|Славия-Мозырь
|0 : 0
|Динамо-Брест
|25.08.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Слуцк
|01.09.2023
|БАТЭ
|0 : 0
|Динамо-Брест
|15.09.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Нафтан
|22.09.2023
|Неман
|0 : 0
|Динамо-Брест
|29.09.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Шахтер
|06.10.2023
|Гомель
|0 : 0
|Динамо-Брест
|20.10.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Энергетик-БГУ
|27.10.2023
|Минск
|0 : 0
|Динамо-Брест
|03.11.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Динамо
|25.11.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Динамо-Брест
|02.12.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Белшина