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    Криушенко: «Белоруссия будет бороться за первое место в Лиге наций»

    Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко рассчитывает взять реванш у сборной Люксембурга в Лиге наций, сообщает АБФФ. Кроме того, его команде предстоит встретиться с Молдовой и Сан-Марино.

    – Думаю, нормальная жеребьевка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попал наш «родной» Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе.

    – Что скажете про сам турнир?

    – Хорошее начинание, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение.

    – Не боитесь плотного графика?

    – С одной стороны, это тоже хороший момент. Чем чаще сборная собирается и играет, тем лучше взаимодействия. Естественно, должен быть лучше результат.

    – Что скажете про Молдову и Сан-Марино?

    – Не буду пока говорить комплиментов или минусовых моментов. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 09:54
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