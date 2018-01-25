Криушенко: «Белоруссия будет бороться за первое место в Лиге наций»

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко рассчитывает взять реванш у сборной Люксембурга в Лиге наций, сообщает АБФФ. Кроме того, его команде предстоит встретиться с Молдовой и Сан-Марино.

– Думаю, нормальная жеребьевка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попал наш «родной» Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе.

– Что скажете про сам турнир?

– Хорошее начинание, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение.

– Не боитесь плотного графика?

– С одной стороны, это тоже хороший момент. Чем чаще сборная собирается и играет, тем лучше взаимодействия. Естественно, должен быть лучше результат.

– Что скажете про Молдову и Сан-Марино?

– Не буду пока говорить комплиментов или минусовых моментов. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата.