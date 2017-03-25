Криушенко заявил, что Швеция во всем превзошла Беларусь

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги игры отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Швеции (0:4). По словам специалиста, его подопечные допустили ряд детских ошибок, которые привели к крупному поражению.

– Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере.

– В чем причина этих ошибок?

– Сложно сказать, ведь они допускались в простых ситуациях. Возможно, дело в потере концентрации. Речь об элементарном внимании. Этого не хватило. Отсюда и ошибки.

Беларусь проиграла с крупным счетом впервые с 2012 года.