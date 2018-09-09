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    Тренер сборной Белоруссии Криушенко: «Хотелось забить Сан-Марино больше пяти голов»

    Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко подвел итог матча первого тура Лиги D Лиги наций против Сан-Марино (5:0). Специалисту не хватило голов.

    «Что ожидали от соперника, то и увидели. Эшелонированная оборона, пробовали организовать быстрый выход вперед. Но практически не дали ничего создать, кроме парочки стандартов.

    Впрочем, это от большого желания забить. Понятно, что, играя с более качественным соперником, этого не позволим. Хотели бы более качественной реализации. Хотелось больше забить, ведь через голы приходит уверенность. Впрочем, важно, что стартовали с победы, причем с уверенной.

    Задачи побить какой-то рекорд не было. Стояла цель сыграть качественно и добиться победы. Естественно, хотелось порадовать зрителей. Это тоже положительный момент, что играли до конца», – сказал экс-тренер «Сибири».

    Белорусы победили в официальном матче впервые с июня 2017 года.

    Источник: Pressball

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    09.09.2018 08:06
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