Криушенко будет работать в сборной Беларуси только до конца текущего цикла

Первый заместитель председателя Ассоциации Белорусской Футбольной Федерации Сергей Сафарьян провел брифинг, на котором подводились итоги апреля. На нем была затронута тема перспективы главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко на этом посту.

«Криушенко пока не принял решения по поводу продолжения работы в сборной. Это было его условие – работать только до конца цикла. Он не ставил условия заключать контракт и на следующий цикл. В отличие от Хацкевича, который сказал, что подпишет контракт, только если с ним будут подписаны бумаги на оставшуюся часть цикла и на весь следующий.

Игорь Николаевич, наоборот, сказал, что он не хочет заключать длительный контракт и что он работает до конца текущего цикла, после чего хочет провести дополнительный разговор, оценить свою работу и после этого решать вопрос о продлении работы в национальной команде», – сказал Сафарьян.

Игорь Криушенко возглавил сборную Беларуси перед мартовскими матчами, сменив на этом посту уволенного Александра Хацкевича. Первые матчи под руководством Криушенко сложились неудачно: в матче квалификации ЧМ-2018 Беларусь уступила Швеции (0:4), в товарищеской встрече – Македонии (0:3). Таким образом, сборная выдала худший старт в истории после назначения нового главного тренера.