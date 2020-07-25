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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо-Брест
Ислочь - Динамо-Брест: обзор матча 25 июля 2020
Ислочь
25.07.2020, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
30'
N. Yanush
53'
N. Yanush
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Динамо-Брест
90'
+5
Желтая карточка
А. Диалло
Замена
K. Gavrilov
️️️️
N. Yanush
90'
+3
81'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
П. Савицкий
74'
Желтая карточка
Г. Кики
Замена
O. Papush
️️️️
Д. Юсов
69'
67'
Желтая карточка
A. Milevsky
60'
Замена
A. Milevsky
️️️️
S. Krivets
56'
Желтая карточка
К. Печенин
ГОЛ! 2:0!
N. Yanush
Пас отдал
С. Карпович
53'
Желтая карточка
А. Макась
49'
Желтая карточка
Г. Биток Стефен
45'
42'
Желтая карточка
S. Krivets
ГОЛ! 1:0!
N. Yanush
Пас отдал
D. Komarovsky
30'
Замена
А. Макась
️️️️
О. Патоцкий
30'
28'
Замена
С. Игнатович
️️️️
П. Павлюченко
15'
Желтая карточка
С. Кисляк
7'
Желтая карточка
А. Павловец
Желтая карточка
О. Патоцкий
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Sergey Krivets
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
30
Klimenty Gavrilov
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Ilya Sakhar
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
3-2-2-3
1
Хаткевич
25
Кузьменок
33
Карпович
13
Стефен
0
4
91
Патоцкий
28
Юсов
95
Янсане
0
15
4-1-1-1-4
22
Павловец
20
Веретило
15
Кики
2
Печенин
15
Кисляк
9
26
Седько
91
Диалло
62
Гордейчук
1
Павлюченко
88
Савицкий
0
30
30
0
28
Юсов
0
0
28
Юсов
91
Патоцкий
15
Макась
15
Макась
91
Патоцкий
1
Павлюченко
1
Игнатович
1
Игнатович
1
Павлюченко
88
Савицкий
10
Лаптев
10
Лаптев
88
Савицкий
9
0
0
9
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Ilya Sakhar
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
17
Кирилл Черноок
АП
77
Роман Юзепчук
ПЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Ilya Sakhar
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
77
Роман Юзепчук
ПЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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