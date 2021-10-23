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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Ислочь
Динамо-Брест - Ислочь: обзор матча 23 октября 2021
Динамо-Брест
23.10.2021, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
52'
Я. Орешкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Ислочь
Желтая карточка
S. Shapoval
90'
+3
Замена
M. Sanusi
️️️️
Я. Орешкевич
90'
+2
Замена
M. Lotysh
️️️️
В. Потороча
90'
Желтая карточка
С. Тихоновский
83'
79'
Замена
️️️️
М. Мякиш
Замена
Е. Юдчиц
️️️️
А. Шестюк
72'
69'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Ковалев
Желтая карточка
Я. Орешкевич
64'
63'
Замена
D. Komarovsky
️️️️
В. Горбачик
ГОЛ! 1:0!
Я. Орешкевич
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Ислочь
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Никита Степанов
ЦП
7
Юрий Козыренко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо-Брест
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Ислочь
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
2-3-5
25
Степанов
18
Щербо
32
Ясюкевич
45
Москаленчик
26
Тихоновский
15
Орешкевич
9
Шестюк
55
Аффи
0
96
Потороча
19
Беленький
1-1-1-5
6
Мякиш
10
Лисакович
18
Степанов
17
Ковалев
16
Василючек
32
Пигас
50
Шалашников
25
Дибанго
15
Орешкевич
27
27
15
Орешкевич
9
Шестюк
99
Юдчиц
99
Юдчиц
9
Шестюк
96
Потороча
89
89
96
Потороча
33
Горбачик
15
15
33
Горбачик
17
Ковалев
9
Морозов
9
Морозов
17
Ковалев
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
11
Артем Гуренко
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Гуренко
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Динамо-Брест - Ислочь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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