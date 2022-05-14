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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Белшина
Динамо-Брест - Белшина: обзор матча 14 мая 2022
Динамо-Брест
14.05.2022, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Белшина
56'
Я. Орешкевич
55'
И. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Белшина
Замена
М. Ковальчук
️️️️
А. Булычев
86'
Замена
M. Sanusi
️️️️
Е. Козел
72'
ГОЛ! 1:1!
Я. Орешкевич
Пас отдал
Е. Козел
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Васильев
Пас отдал
М. Иса
46'
Замена
И. Васильев
️️️️
И. Кухарчик
Желтая карточка
В. Милютин
32'
29'
Желтая карточка
М. Иса
Желтая карточка
Э. Олехнович
28'
27'
Желтая карточка
Д. Гомза
Желтая карточка
Е. Юдчиц
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
77
Муса Иса
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Артем Денисенко
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Динамо-Брест
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
24
Владислав Сугак
ЦП
20
Максим Ковальчук
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
2-3-5
30
Сямук
93
Милютин
59
Колпачук
24
Гарананга
23
Олехнович
15
Орешкевич
2
Шемрук
90
Павлов
91
Козел
27
Булычев
99
Юдчиц
3-2-1-5
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
77
Иса
8
Велисевич
11
Гуренко
1
Денисенко
22
Бакланов
6
Родионов
8
Кухарчик
27
Гомза
27
Булычев
20
Ковальчук
20
Ковальчук
27
Булычев
91
Козел
27
27
91
Козел
8
Кухарчик
11
Васильев
11
Васильев
8
Кухарчик
Остались в запасе
Динамо-Брест
Белшина
10
Максим Колмаков
ЛВ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Динамо-Брест - Белшина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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