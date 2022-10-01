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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Динамо-Брест
Белшина - Динамо-Брест: обзор матча 01 октября 2022
Белшина
01.10.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Динамо-Брест
44'
Д. Гомза
87'
Д. Вашкевич
8'
К. Цепенков
28'
К. Цепенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Динамо-Брест
Замена
А. Матлах
️️️️
А. Слабашевич
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вашкевич
Пас отдал
И. Чесноков
87'
80'
Желтая карточка
А. Шестюк
Замена
Н. Соколовский
️️️️
Д. Гомза
79'
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
А. Александрович
70'
Замена
М. Колядко
️️️️
Д. Велисевич
68'
65'
Замена
А. Шестюк
️️️️
М. Артемчук
Желтая карточка
И. Чесноков
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гомза
Пас отдал
И. Чесноков
44'
37'
Желтая карточка
И. Колпачук
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Цепенков
Пас отдал
А. Шемрук
Желтая карточка
А. Слабашевич
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Цепенков
Пас отдал
М. Гордейчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
77
Муса Иса
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
1
Иван Санько
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Денисенко
21
Слабашевич
30
Трояков
23
Соланович
8
Велисевич
77
Иса
17
Александрович
8
Кухарчик
17
Чесноков
6
Родионов
27
Гомза
3-2-2-2
16
Козакевич
5
Мирошников
59
Колпачук
24
Гарананга
99
Юдчиц
2
Шемрук
62
Гордейчук
91
Лесняк
37
Цепенков
69
Артемчук
27
Гомза
19
Соколовский
19
Соколовский
27
Гомза
21
Слабашевич
2
Матлах
2
Матлах
21
Слабашевич
8
Велисевич
7
Колядко
7
Колядко
8
Велисевич
17
Александрович
15
Вашкевич
15
Вашкевич
17
Александрович
69
Артемчук
9
Шестюк
9
Шестюк
69
Артемчук
Остались в запасе
Белшина
Динамо-Брест
54
Никита Паценко
ВР
1
Иван Санько
ВР
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
1
Иван Санько
ВР
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча Белшина - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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