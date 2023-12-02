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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Белшина
Динамо-Брест - Белшина: обзор матча 02 декабря 2023
Динамо-Брест
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Белшина
59'
М. Гордейчук
38'
И. Кухарчик
68'
Я. Яо Леонард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Белшина
Замена
Д. Муссинга
️️️️
М. Гордейчук
87'
85'
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
Я. Яо Леонард
Замена
Д. Лесняк
️️️️
Н. Бурак
77'
68'
ГОЛ! 1:2!
Я. Яо Леонард
Пас отдал
Н. Соколовский
68'
Замена
С. Ломако
️️️️
Н. Соколовский
68'
Замена
В. Соланович
️️️️
К. Леонович
ГОЛ! 1:1!
М. Гордейчук
59'
Замена
Е. Юдчиц
️️️️
В. Щербо
48'
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Кухарчик
Пас отдал
И. Сень
34'
Желтая карточка
И. Юрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
35
Глеб Третяк
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
4-5-1
16
Козакевич
18
Щербо
59
Колпачук
44
Тимонюк
55
Литвяков
42
Бурак
62
Гордейчук
25
Бага
24
Корцов
23
Олехнович
31
Лопаго
3-3-2-1-1
13
Харитонович
3
55
Букштан
30
Фофана
19
Соколовский
71
Леонард
77
Юрин
8
Кухарчик
7
Колядко
9
Леонович
7
Сень
62
Гордейчук
2
Муссинга
2
Муссинга
62
Гордейчук
18
Щербо
99
Юдчиц
99
Юдчиц
18
Щербо
42
Бурак
91
Лесняк
91
Лесняк
42
Бурак
9
Леонович
23
Соланович
23
Соланович
9
Леонович
19
Соколовский
11
Ломако
11
Ломако
19
Соколовский
71
Леонард
77
77
71
Леонард
Остались в запасе
Динамо-Брест
Белшина
22
Никита Седнёв
ВР
35
Глеб Третяк
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
54
Никита Паценко
ВР
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
35
Глеб Третяк
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Динамо-Брест - Белшина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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