Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Слуцк
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|16 тур
|2 ноября, среда
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо-Брест
|28 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|4:4
|Витебск
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|0:0
|Динамо-Брест
|26 тур
|19 октября, среда
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Гомель
|25 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|БАТЭ
|4:1
|Динамо-Брест
|24 тур
|7 октября, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|4:0
|Днепр
|23 тур
|1 октября, суббота
|13:00
|Белшина
|2:2
|Динамо-Брест
|22 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Славия-Мозырь
|21 тур
|9 сентября, пятница
|18:00
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|20 тур
|2 сентября, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Минск
|19 тур
|27 августа, суббота
|15:45
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|22 августа, понедельник
|19:30
|Динамо-Брест
|0:0
|Неман
|17 тур
|13 августа, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:2
|Динамо-Брест
|15 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Слуцк
|2:0
|Динамо-Брест
|14 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|16:00
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|12 тур
|26 июня, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Динамо
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:0
|Динамо-Брест
|10 тур
|28 мая, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|9 тур
|22 мая, воскресенье
|15:00
|Днепр
|2:0
|Динамо-Брест
|8 тур
|14 мая, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Белшина
|7 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|Динамо-Брест
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|0:0
|Арсенал
|5 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|17 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|1:2
|Энергетик-БГУ
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:30
|Неман
|2:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|2 апреля, суббота
|19:15
|Динамо-Брест
|2:2
|Ислочь
|1 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Шахтер