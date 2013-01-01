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    Динамо-Брест - результаты

    Город Брест
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.dynamo-brest.by/
    Стадион ГОСК "Брестский"
    Тренер Игорь Криушенко
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
    16 тур
    		2 ноября, среда 17:00 Шахтер 2:0 Динамо-Брест
    28 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 4:4 Витебск
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Динамо 0:0 Динамо-Брест
    26 тур
    		19 октября, среда 18:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
    25 тур
    		15 октября, суббота 19:00 БАТЭ 4:1 Динамо-Брест
    24 тур
    		7 октября, пятница 19:00 Динамо-Брест 4:0 Днепр
    23 тур
    		1 октября, суббота 13:00 Белшина 2:2 Динамо-Брест
    22 тур
    		17 сентября, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:3 Славия-Мозырь
    21 тур
    		9 сентября, пятница 18:00 Арсенал 0:2 Динамо-Брест
    20 тур
    		2 сентября, пятница 19:00 Динамо-Брест 3:1 Минск
    19 тур
    		27 августа, суббота 15:45 Энергетик-БГУ 0:0 Динамо-Брест
    18 тур
    		22 августа, понедельник 19:30 Динамо-Брест 0:0 Неман
    17 тур
    		13 августа, суббота 15:00 Ислочь 1:2 Динамо-Брест
    15 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Слуцк 2:0 Динамо-Брест
    14 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 0:1 Торпедо-БелАЗ
    13 тур
    		3 июля, воскресенье 16:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
    12 тур
    		26 июня, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:3 Динамо
    11 тур
    		19 июня, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Динамо-Брест
    10 тур
    		28 мая, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
    9 тур
    		22 мая, воскресенье 15:00 Днепр 2:0 Динамо-Брест
    8 тур
    		14 мая, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:1 Белшина
    7 тур
    		7 мая, суббота 19:00 Славия-Мозырь 3:1 Динамо-Брест
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:0 Арсенал
    5 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
    4 тур
    		17 апреля, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 1:2 Энергетик-БГУ
    3 тур
    		10 апреля, воскресенье 15:30 Неман 2:1 Динамо-Брест
    2 тур
    		2 апреля, суббота 19:15 Динамо-Брест 2:2 Ислочь
    1 тур
    		19 марта, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:1 Шахтер
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