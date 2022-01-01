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Главная
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Динамо-Брест
Состав
€ 6 млн
Динамо-Брест - состав команды
Брест
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Сайт:
http://www.dynamo-brest.by/
Тренер:
Александр Седнев
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Белов Максим
Вра
27
€ 0.35 млн
21
Нечаев Александр
Вра
32
€ 0.1 млн
91
Дударь Дмитрий
Вра
34
€ 0.05 млн
35
Малащицкий Игорь
Вра
24
€ 0.05 млн
18
Степанов Никита
Защ
30
€ 0.4 млн
55
Лаврик Алексей
Защ
26
€ 0.35 млн
36
Гедес Гильерме
Защ
27
€ 0.35 млн
3
Глущенков Кирилл
Защ
26
€ 0.35 млн
77
Юзепчук Роман
Защ
29
€ 0.35 млн
11
Левицкий Денис
Защ
29
€ 0.2 млн
22
Павловец Александр
Защ
30
€ 0.2 млн
5
Ковель Максим
Защ
27
€ 0.15 млн
23
Лях Владислав
Защ
27
€ 0.125 млн
6
Храленков Егор
Защ
20
€ 0.05 млн
37
Ilya Yurkevich
Защ
-
25
Эсанов Шерзод
Пол
23
€ 0.45 млн
44
Бутаревич Алексей
Пол
29
€ 0.35 млн
99
Зеньков Иван
Пол
23
€ 0.35 млн
19
Гречихо Денис
Пол
27
€ 0.3 млн
4
Оладойе Адевале
Пол
25
€ 0.1 млн
17
Roman Gritskevich
Пол
-
24
Корцов Егор
Нап
26
€ 0.9 млн
2
Рылач Андрей
Нап
24
€ 0.3 млн
25
Ложкин Владислав
Нап
24
€ 0.25 млн
88
Ковалевич Денис
Нап
23
€ 0.2 млн
7
Бакич Душан
Нап
27
€ 0.2 млн
42
Бурак Никита
Нап
22
€ 0.1 млн
17
Грицкевич Роман
Нап
18
-
14
F. Jovic
Нап
-
4
Z. Popovic
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 9
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