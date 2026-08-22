Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Барановичами» и «Динамо-Брест» пройдет 23 августа 2026 года в Барановичах на стадионе «Локомотив». Хозяева находятся в зоне вылета на 12-м месте с 17 очками, гости уверенно идут на четвeртой строчке с 30 баллами. «Динамо-Брест» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – три победы при двух ничьих без единого поражения, причeм в четырeх последних матчах брестчане не пропускали от «Барановичей». Сможет ли аутсайдер прервать эту безголевую серию и навязать борьбу фавориту на своeм поле, или «Динамо-Брест» продолжит доминирование и увезeт три очка?

Кто победит в матче

«Барановичи» постараются использовать домашнюю поддержку и свою атакующую статистику, чтобы дать бой фавориту. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель для аутсайдера. В последнем туре «Барановичи» обыграли МЛ Витебск (2:0), а ранее сыграли вничью с БАТЭ (2:2). Однако оборона хозяев уязвима: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Динамо-Брест» дела обстоят ещe хуже – «Барановичи» ни разу не побеждали и не забили ни одного гола в четырeх последних матчах. Психологическое давление и неудачная история встреч могут свести на нет их атакующий потенциал.

«Динамо-Брест» подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей чемпионата, а в очных встречах с «Барановичами» не уступает в пяти последних играх и не пропускает в четырeх последних. В атаке брестчане демонстрируют впечатляющую эффективность: в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, а забивают они в семи последних встречах. Оборона также действует надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за пять игр. В стартовых турах «Динамо-Брест» обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и разгромило «Белшину» (4:0). Гости умеют забивать и редко уступают, а их уверенность в матчах с «Барановичами» делает их явными фаворитами.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, лучшую атаку и надeжную оборону, тогда как «Барановичи» не могут забить этому сопернику уже четыре матча. Хозяева дома могут попытаться отличиться, но их защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В пяти очных матчах «Динамо-Брест» одержало три победы, а две встречи завершились вничью – ни одного поражения. При этом брестчане не пропускают в четырeх последних матчах против «Барановичей». Текущая форма «Динамо-Брест» – победы в последних турах и стабильная атака, у хозяев – проблемы в обороне и безголевая серия в очных встречах. Это делает победу гостей с крупным счeтом наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо-Брест» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и надeжная оборона гостей не оставляют сомнений в исходе. «Барановичи» могут забить, но их защита слишком уязвима, а безголевая серия в матчах с этим соперником говорит о тотальном психологическом давлении. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо-Брест» с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Барановичами» и «Динамо-Брест» состоится 23 августа 2026 года в Барановичах на стадионе «Локомотив» и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.