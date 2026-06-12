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«МЛ Витебск» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.9

12 июня 2026 9:11
МЛ Витебск - Витебск
13 июн. 2026, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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1.90
Фора (-1.5) на «МЛ Витебск»
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13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «МЛ Витебск» и «Витебск».

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» уверенно лидирует в турнирной таблице (24 очка после 10 туров). Команда демонстрирует феноменальную стабильность: 15 последних матчей в чемпионате без поражений. Клуб имеет лучшие показатели в лиге по победам (7), разнице мячей (+15) и забитым голам (21 в 10 матчах). В атаке «МЛ Витебск» действует разрушительно: 2.60 гола в среднем за последние пять игр (13 голов в пяти встречах). Оборона также надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Неманом» (2:1). Хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Витебск»

Витебский клуб располагается на 11-м месте (10 очков). Команда находится в глубоком кризисе: не может выиграть в шести последних матчах. Атака приносит лишь 0.60 гола в среднем за пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм клуб пропускает в четырeх последних матчах. В прошлом туре «Витебск» уступил «Барановичам» (2:3). Гости выглядят явными аутсайдерами в этом дерби.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • 1-е место, 24 очка
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено
  • 15 матчей без поражений
  • Лучшая атака и разница мячей в лиге

«Витебск»

  • 11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Евгений Краснов (2)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
  • 6 матчей без побед
  • Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Витебск»

«МЛ Витебск» на голову сильнее своего витебского соседа по всем показателям: форма, атака, оборона, турнирное положение. Гости не могут выиграть уже шесть матчей и редко забивают. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в два мяча. Гол от «Витебска» маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «МЛ Витебск» – коэффициент 1.9
  • Тотал голов меньше 3.5

1.90
Фора (-1.5) на «МЛ Витебск»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Витебск МЛ Витебск
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