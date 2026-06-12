13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «МЛ Витебск» и «Витебск».

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» уверенно лидирует в турнирной таблице (24 очка после 10 туров). Команда демонстрирует феноменальную стабильность: 15 последних матчей в чемпионате без поражений. Клуб имеет лучшие показатели в лиге по победам (7), разнице мячей (+15) и забитым голам (21 в 10 матчах). В атаке «МЛ Витебск» действует разрушительно: 2.60 гола в среднем за последние пять игр (13 голов в пяти встречах). Оборона также надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Неманом» (2:1). Хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Витебск»

Витебский клуб располагается на 11-м месте (10 очков). Команда находится в глубоком кризисе: не может выиграть в шести последних матчах. Атака приносит лишь 0.60 гола в среднем за пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм клуб пропускает в четырeх последних матчах. В прошлом туре «Витебск» уступил «Барановичам» (2:3). Гости выглядят явными аутсайдерами в этом дерби.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

1-е место, 24 очка

За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено

15 матчей без поражений

Лучшая атака и разница мячей в лиге

«Витебск»

11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Евгений Краснов (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

6 матчей без побед

Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Витебск»

«МЛ Витебск» на голову сильнее своего витебского соседа по всем показателям: форма, атака, оборона, турнирное положение. Гости не могут выиграть уже шесть матчей и редко забивают. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в два мяча. Гол от «Витебска» маловероятен.

Рекомендованные ставки