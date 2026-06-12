13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «МЛ Витебск» и «Витебск».
«МЛ Витебск»
«МЛ Витебск» уверенно лидирует в турнирной таблице (24 очка после 10 туров). Команда демонстрирует феноменальную стабильность: 15 последних матчей в чемпионате без поражений. Клуб имеет лучшие показатели в лиге по победам (7), разнице мячей (+15) и забитым голам (21 в 10 матчах). В атаке «МЛ Витебск» действует разрушительно: 2.60 гола в среднем за последние пять игр (13 голов в пяти встречах). Оборона также надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Неманом» (2:1). Хозяева являются абсолютными фаворитами.
«Витебск»
Витебский клуб располагается на 11-м месте (10 очков). Команда находится в глубоком кризисе: не может выиграть в шести последних матчах. Атака приносит лишь 0.60 гола в среднем за пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм клуб пропускает в четырeх последних матчах. В прошлом туре «Витебск» уступил «Барановичам» (2:3). Гости выглядят явными аутсайдерами в этом дерби.
Факты о командах
«МЛ Витебск»
- 1-е место, 24 очка
- За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено
- 15 матчей без поражений
- Лучшая атака и разница мячей в лиге
«Витебск»
- 11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Евгений Краснов (2)
- За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
- 6 матчей без побед
- Пропускают в 4 последних матчах
Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Витебск»
«МЛ Витебск» на голову сильнее своего витебского соседа по всем показателям: форма, атака, оборона, турнирное положение. Гости не могут выиграть уже шесть матчей и редко забивают. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в два мяча. Гол от «Витебска» маловероятен.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1.5) на «МЛ Витебск» – коэффициент 1.9
- Тотал голов меньше 3.5