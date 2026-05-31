31.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
3-3-3-1
50
Гойло
4
6
Родионов
22
Егоров
17
Новых
20
Краснов
26
Тихоновский
10
Протасов
8
Ануфриев
86
Згомба
77
Минаев
4-1-1-1-3
12
Шапко
19
Бруй
33
Музыченко
2
Кендыш
23
Василенко
29
Лапун
8
Балбух
10
Лебедев
77
Артюх
34
Петренко
20
Гусев
4
15
15
4
8
Ануфриев
7
Лисовский
7
Лисовский
8
Ануфриев
86
Згомба
14
Червяков
14
Червяков
86
Згомба
77
Минаев
9
Теверов
9
Теверов
77
Минаев
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
34
Петренко
5
Федотов
5
Федотов
34
Петренко
20
Гусев
3
Щербаков
3
Щербаков
20
Гусев
77
Артюх
9
Пенчук
9
Пенчук
77
Артюх
Остались в запасе
Витебск
Барановичи
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Витебск - Барановичи
2
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Барановичи», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Барановичи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»