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  • «Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

«Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 12:50
Витебск
31.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Барановичи
65' Е. Краснов (П)
14' М. Артюх 23' Ф. Лебедев 33' С. Кендыш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
86
Марин Згомба
АП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
8
Вадим Балбух
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
20
Богдан Гусев
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Владимир Федотов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
3-3-3-1
50
Гойло
4
6
Родионов
22
Егоров
17
Новых
20
Краснов
26
Тихоновский
10
Протасов
8
Ануфриев
86
Згомба
77
Минаев
4-1-1-1-3
12
Шапко
19
Бруй
33
Музыченко
2
Кендыш
23
Василенко
29
Лапун
8
Балбух
10
Лебедев
77
Артюх
34
Петренко
20
Гусев
4
15
15
4
8
Ануфриев
7
Лисовский
7
Лисовский
8
Ануфриев
86
Згомба
14
Червяков
14
Червяков
86
Згомба
77
Минаев
9
Теверов
9
Теверов
77
Минаев
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
34
Петренко
5
Федотов
5
Федотов
34
Петренко
20
Гусев
3
Щербаков
3
Щербаков
20
Гусев
77
Артюх
9
Пенчук
9
Пенчук
77
Артюх
Остались в запасе
Витебск
Барановичи
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Витебск - Барановичи
2
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Барановичи», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Барановичи»

«Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Барановичи Витебск
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