Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Витебск» и «Днепр Могилев» пройдет 4 июля 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева занимают 11-е место с 14 очками, забивают в четырех последних матчах, но пропускают в семи последних. Гости расположились на 13-й строчке с 11 очками, но в прошлом туре сенсационно прервали безвыигрышную серию, обыграв «Неман» (2:0). Сможет ли «Днепр Могилев» развить успех и навязать борьбу сопернику, или «Витебск» воспользуется домашним полем и преимуществом в личных встречах?

Кто победит в матче

«Витебск» подходит к игре с нестабильной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в семи последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Роман Минаев забил три гола в 13 матчах, но в целом атака витеблян не отличается высокой эффективностью. Однако домашняя поддержка и уверенность в очных встречах с «Днепром Могилевом», где хозяева выиграли четыре из последних пяти, могут стать решающими факторами.

«Днепр Могилев» подходит к игре с более скромной атакой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда долго не могла победить, но в прошлом туре одержала важную победу над «Неманом» (2:0), что должно придать уверенности. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил пять голов в 12 матчах, и его результативность остается главным козырем могилевчан. Однако в гостях против «Витебска» «Днепру» будет сложно, учитывая негативную историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Витебск» имеет преимущество домашнего поля и уверенно играет против «Днепра» в последних матчах, тогда как гости только начали выбираться из кризиса. Учитывая разницу в очных встречах и текущую мотивацию хозяев, победа «Витебска» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Витебска».

Форма и история личных встреч

«Витебск» забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Днепром Могилевом», выиграв четыре из пяти последних матчей. «Днепр» только что прервал безвыигрышную серию, но его атака остается слабой, а в гостях у витеблян он традиционно испытывает трудности. Учитывая эти факторы, хозяева выглядят фаворитами.

Прогноз на победителя

«Витебск» имеет преимущество в личных встречах и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Днепр Могилев» только начинает набирать ход, но его атака недостаточно эффективна. Учитывая эти факторы и текущие коэффициенты, победа «Витебска» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Витебска» с коэффициентом 2,2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Витебск» и «Днепр Могилев» состоится 4 июля 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.