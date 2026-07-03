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«Витебск» – «Днепр»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

03 июля 2026 9:26
Витебск - Днепр
04 июл. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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2.20
Победа «Витебска»
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Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Витебск» и «Днепр Могилев» пройдет 4 июля 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева занимают 11-е место с 14 очками, забивают в четырех последних матчах, но пропускают в семи последних. Гости расположились на 13-й строчке с 11 очками, но в прошлом туре сенсационно прервали безвыигрышную серию, обыграв «Неман» (2:0). Сможет ли «Днепр Могилев» развить успех и навязать борьбу сопернику, или «Витебск» воспользуется домашним полем и преимуществом в личных встречах?

Кто победит в матче

«Витебск» подходит к игре с нестабильной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в семи последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Роман Минаев забил три гола в 13 матчах, но в целом атака витеблян не отличается высокой эффективностью. Однако домашняя поддержка и уверенность в очных встречах с «Днепром Могилевом», где хозяева выиграли четыре из последних пяти, могут стать решающими факторами.

«Днепр Могилев» подходит к игре с более скромной атакой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда долго не могла победить, но в прошлом туре одержала важную победу над «Неманом» (2:0), что должно придать уверенности. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил пять голов в 12 матчах, и его результативность остается главным козырем могилевчан. Однако в гостях против «Витебска» «Днепру» будет сложно, учитывая негативную историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Витебск» имеет преимущество домашнего поля и уверенно играет против «Днепра» в последних матчах, тогда как гости только начали выбираться из кризиса. Учитывая разницу в очных встречах и текущую мотивацию хозяев, победа «Витебска» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Витебска».

Форма и история личных встреч

«Витебск» забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Днепром Могилевом», выиграв четыре из пяти последних матчей. «Днепр» только что прервал безвыигрышную серию, но его атака остается слабой, а в гостях у витеблян он традиционно испытывает трудности. Учитывая эти факторы, хозяева выглядят фаворитами.

Личные встречи
44% (8)
22% (4)
33% (6)
19
Забитых мячей
20
1.06
В среднем за матч
1.11
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
1 : 0
04.07.2026
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Днепр
0 : 1
12.07.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
2 : 1
08.11.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
1 : 2
23.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Днепр
2 : 1
10.09.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 1
02.05.2022
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Витебск
3 : 1
19.10.2018
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Днепр
0 : 1
02.06.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Днепр
1 : 2
05.08.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
0 : 4
08.04.2017
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Днепр
1 : 0
27.11.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Витебск
0 : 2
13.08.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Днепр
0 : 0
15.05.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
1 : 1
23.10.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
0 : 0
23.06.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Витебск
1 : 1
24.04.2010
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Днепр
3 : 2
22.08.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Витебск
0 : 1
18.04.2009
Днепр
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Прогноз на победителя

«Витебск» имеет преимущество в личных встречах и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Днепр Могилев» только начинает набирать ход, но его атака недостаточно эффективна. Учитывая эти факторы и текущие коэффициенты, победа «Витебска» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Витебска» с коэффициентом 2,2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Витебск» и «Днепр Могилев» состоится 4 июля 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Витебск» – «Днепр»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

2.20
Победа «Витебска»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Днепр Витебск
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