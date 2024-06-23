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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Витебск
Днепр - Витебск: обзор матча 23 июня 2024
Днепр
23.06.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Витебск
44'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Витебск
Желтая карточка
Д. Виговский
86'
79'
Замена
Я. Скибский
️️️️
Р. Теверов
Желтая карточка
Д. Алисейко
77'
Замена
П. Бордуков
️️️️
Д. Алисейко
77'
Замена
С. Глебко
️️️️
Н. Краснов
61'
Замена
А. Александрович
️️️️
Г. Вершинин
46'
46'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Лисовский
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теверов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
17
Александр Александрович
АП
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
14
Захар Червяков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
4-1-1-3
54
Генералов
26
Юркевич
23
Дунаев
22
Болтрушевич
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
8
Виговский
7
Клочков
69
Капов
3-3-2-1-1
12
Харитонов
8
Мосесов
23
Наумов
22
Егоров
4
Скитов
30
Башилов
2
Гулецкий
7
Лисовский
20
Краснов
55
Гирс
9
Теверов
16
Алисейко
20
Бордуков
20
Бордуков
16
Алисейко
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
21
Вершинин
17
Александрович
17
Александрович
21
Вершинин
9
Теверов
22
Скибский
22
Скибский
9
Теверов
7
Лисовский
14
Червяков
14
Червяков
7
Лисовский
Остались в запасе
Днепр
Витебск
1
Даниил Шапко
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Днепр - Витебск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 2
24.10.2026
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