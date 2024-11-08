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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Днепр
Витебск - Днепр: обзор матча 08 ноября 2024
Витебск
08.11.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
51'
Е. Краснов
84'
Э. Маглуар
38'
Г. Вершинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Днепр
86'
Желтая карточка
G. Brito
ГОЛ! 2:1!
Э. Маглуар
Пас отдал
Р. Лисовский
84'
77'
Замена
П. Бордуков
️️️️
R. Margiev
77'
Замена
Ф. Юркевич
️️️️
Д. Алисейко
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
75'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Д. Гирс
75'
65'
Замена
А. Дунаев
️️️️
И. Болтрушевич
59'
Замена
G. Brito
️️️️
N. Sobolev
56'
Желтая карточка
N. Sobolev
ГОЛ! 1:1!
Е. Краснов
51'
38'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вершинин
Пас отдал
Н. Краснов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
17
Евгений Новых
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
17
Новых
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
3-1-3-2-1
54
Генералов
22
Лукашов
22
Болтрушевич
16
Алисейко
21
Вершинин
37
55
Краснов
17
69
Капов
7
Клочков
11
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
16
Алисейко
26
Юркевич
26
Юркевич
16
Алисейко
22
Болтрушевич
23
Дунаев
23
Дунаев
22
Болтрушевич
11
77
77
11
37
20
Бордуков
20
Бордуков
37
Остались в запасе
Витебск
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
16
Денис Садовский
ВР
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Витебск - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
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