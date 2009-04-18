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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Днепр
Витебск - Днепр: обзор матча 18 апреля 2009
Витебск
18.04.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витебск - Днепр
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0
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0
0
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 0
11.10.2026
Ислочь
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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