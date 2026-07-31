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«Гомель» – «Витебск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

31 июля 2026 9:40
Гомель - Витебск
01 авг. 2026, суббота 18:10 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
3.65
Победа «Витебска»
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Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между «Гомелем» и «Витебском» пройдет 1 августа 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный». Хозяева занимают четвертое место с 26 очками и не проигрывают в четырех последних турах, стабильно забивая в шести матчах подряд. Гости расположились на десятой строчке с 20 баллами, но находятся в отличной форме – четыре победы кряду и надежная оборона, пропускающая в среднем менее одного гола за игру. При этом очная статистика в рамках Высшей лиги говорит в пользу «Гомеля», который не проигрывает «Витебску» в девяти из одиннадцати последних встреч, однако недавний кубковый матч завершился победой гостей. Сможет ли «Гомель» использовать поддержку родных трибун и свое историческое преимущество, чтобы прервать победную серию соперника, или «Витебск» продолжит свою уверенную игру и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и результативным?

Кто победит в матче

«Гомель» подходит к игре с хорошей домашней статистикой: команда не проигрывает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская 1.20. В очных встречах с «Витебском» в рамках Высшей лиги «Гомель» чувствует себя уверенно, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних матчей и забивая в трех последних встречах с этим соперником. Однако оборона хозяев не всегда надежна – они пропускают в трех последних матчах, а в недавнем кубковом матче уступили «Витебску» (1:2), что может сказаться на психологическом состоянии. Тем не менее поддержка трибун и более высокое место в таблице дают «Гомелю» преимущество, особенно с учетом их стабильной результативности. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Неманом» (1:1), но до этого обыграли БАТЭ (1:0), что подтверждает их способность добиваться результата даже против сильных соперников.

«Витебск» находится в великолепной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в восьми последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.80. Лучший бомбардир Роман Минаев забил четыре мяча в 15 матчах, но атака распределена между несколькими игроками. Оборона гостей выглядит надежно, а их способность забивать на выезде позволяет им чувствовать себя уверенно даже в гостях. В очных встречах с «Гомелем» «Витебск» также имеет свой козырь – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника и забивают в пяти из семи встреч. В недавнем кубковом матче «Витебск» обыграл «Гомель» (2:1), что дает им психологическое преимущество. Гости не проигрывают в трех последних турах, а их текущая форма выглядит даже убедительнее, чем у хозяев.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Витебск» имеет более мощную атаку и надежную оборону, а также недавнюю победу в Кубке над «Гомелем», что дает им моральное преимущество. Хозяева сильны дома, но их оборона не выглядит непробиваемой, а гости стабильно забивают. Победа «Витебска» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в рамках Высшей лиги «Гомель» традиционно доминирует, не проигрывая «Витебску» в девяти из одиннадцати последних матчей. Однако в недавней кубковой встрече победу одержал «Витебск», что переломило эту тенденцию. Текущая форма гостей (четыре победы подряд, 2.00 гола за игру) и надежная оборона указывают на то, что они способны прервать неудачную серию в личных встречах. «Гомель» дома силен, но его защита пропускает в последних матчах, что делает хозяев уязвимыми.

Личные встречи
Побед - 7 (28%)
Ничьих - 6 (24%)
Побед - 12 (48%)
22
Забитых мячей
25
0.88
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
4 : 1
11.09.2021
Витебск
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
22.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 1
01.08.2026
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Гомель
1 : 2
25.07.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
1 : 1
20.03.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
1 : 0
15.09.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 1
27.10.2024
Гомель
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Гомель
1 : 2
26.07.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
02.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 0
30.09.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Витебск
1 : 1
13.05.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
4 : 1
11.09.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
30.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 2
16.09.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 2
06.05.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
1 : 3
02.12.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
1 : 0
08.07.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
16.09.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 1
10.05.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 0
28.09.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
2 : 0
30.05.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
16.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
22.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
1 : 0
30.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Витебск
1 : 0
16.08.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Гомель
1 : 1
12.04.2009
Витебск
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
86
Марин Згомба
АП
9
Руслан Теверов
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Каратай
16
Заяц
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
13
Лисакович
17
Мартинкевич
9
Леонович
7
Адеола
11
Симоненко
3-1-3-2-1
50
Гойло
6
Родионов
22
Егоров
15
30
Башилов
20
Краснов
17
Новых
7
Лисовский
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
33
Сотников
4
Гаврилович
4
Гаврилович
33
Сотников
9
Леонович
14
Пашевич
14
Пашевич
9
Леонович
Лисакович
8
Барсуков
8
Барсуков
Лисакович
7
Адеола
10
Лаптев
10
Лаптев
7
Адеола
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Лисовский
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
Остались в запасе
Гомель
Витебск
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Сергей Гуренко

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Витебск» одержит минимальную победу над «Гомелем», используя свою мощную атаку, надежную оборону и психологическое преимущество после победы в Кубке. Хозяева могут забить, но их оборона вряд ли сдержит атакующую линию гостей, которые забивают в восьми матчах подряд. Ставка на победу «Витебска» за 3.65 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Гомелем» и «Витебском» состоится 1 августа 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный» и начнется в 18:10 по московскому времени. Матч будет транслировать Беларусь 5.

«Гомель» – «Витебск»: смотреть онлайн

3.65
Победа «Витебска»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Витебск Гомель
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