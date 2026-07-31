Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между «Гомелем» и «Витебском» пройдет 1 августа 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный». Хозяева занимают четвертое место с 26 очками и не проигрывают в четырех последних турах, стабильно забивая в шести матчах подряд. Гости расположились на десятой строчке с 20 баллами, но находятся в отличной форме – четыре победы кряду и надежная оборона, пропускающая в среднем менее одного гола за игру. При этом очная статистика в рамках Высшей лиги говорит в пользу «Гомеля», который не проигрывает «Витебску» в девяти из одиннадцати последних встреч, однако недавний кубковый матч завершился победой гостей. Сможет ли «Гомель» использовать поддержку родных трибун и свое историческое преимущество, чтобы прервать победную серию соперника, или «Витебск» продолжит свою уверенную игру и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и результативным?

Кто победит в матче

«Гомель» подходит к игре с хорошей домашней статистикой: команда не проигрывает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская 1.20. В очных встречах с «Витебском» в рамках Высшей лиги «Гомель» чувствует себя уверенно, не проигрывая в девяти из одиннадцати последних матчей и забивая в трех последних встречах с этим соперником. Однако оборона хозяев не всегда надежна – они пропускают в трех последних матчах, а в недавнем кубковом матче уступили «Витебску» (1:2), что может сказаться на психологическом состоянии. Тем не менее поддержка трибун и более высокое место в таблице дают «Гомелю» преимущество, особенно с учетом их стабильной результативности. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Неманом» (1:1), но до этого обыграли БАТЭ (1:0), что подтверждает их способность добиваться результата даже против сильных соперников.

«Витебск» находится в великолепной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в восьми последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.80. Лучший бомбардир Роман Минаев забил четыре мяча в 15 матчах, но атака распределена между несколькими игроками. Оборона гостей выглядит надежно, а их способность забивать на выезде позволяет им чувствовать себя уверенно даже в гостях. В очных встречах с «Гомелем» «Витебск» также имеет свой козырь – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника и забивают в пяти из семи встреч. В недавнем кубковом матче «Витебск» обыграл «Гомель» (2:1), что дает им психологическое преимущество. Гости не проигрывают в трех последних турах, а их текущая форма выглядит даже убедительнее, чем у хозяев.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Витебск» имеет более мощную атаку и надежную оборону, а также недавнюю победу в Кубке над «Гомелем», что дает им моральное преимущество. Хозяева сильны дома, но их оборона не выглядит непробиваемой, а гости стабильно забивают. Победа «Витебска» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в рамках Высшей лиги «Гомель» традиционно доминирует, не проигрывая «Витебску» в девяти из одиннадцати последних матчей. Однако в недавней кубковой встрече победу одержал «Витебск», что переломило эту тенденцию. Текущая форма гостей (четыре победы подряд, 2.00 гола за игру) и надежная оборона указывают на то, что они способны прервать неудачную серию в личных встречах. «Гомель» дома силен, но его защита пропускает в последних матчах, что делает хозяев уязвимыми.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Витебск» одержит минимальную победу над «Гомелем», используя свою мощную атаку, надежную оборону и психологическое преимущество после победы в Кубке. Хозяева могут забить, но их оборона вряд ли сдержит атакующую линию гостей, которые забивают в восьми матчах подряд. Ставка на победу «Витебска» за 3.65 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Гомелем» и «Витебском» состоится 1 августа 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный» и начнется в 18:10 по московскому времени. Матч будет транслировать Беларусь 5.