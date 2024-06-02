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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Витебск
Гомель - Витебск: обзор матча 02 июня 2024
Гомель
02.06.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Витебск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Витебск
Замена
К. Ермакович
️️️️
В. Яцкевич
90'
+1
86'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
85'
Замена
В. Ткаченко
️️️️
Р. Лисовский
Замена
Д. Козловский
️️️️
И. Грищенко
72'
Замена
А. Нурымбет
️️️️
Т. Пухов
64'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
А. Антилевский
64'
56'
Желтая карточка
Д. Гирс
46'
Замена
Е. Краснов
️️️️
К. Варданян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
23
Абинур Нурымбет
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Витебск
70
Максим Саприко
ВР
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
4-1-2-3
44
Клещук
91
Назаренко
16
Заяц
4
Ращеня
15
Яцкевич
54
Акын
7
Пухов
2
Рылач
11
Эффаге
9
Грищенко
11
Антилевский
4-1-2-1-2
12
Харитонов
2
Гулецкий
23
Наумов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
7
Пухов
23
Нурымбет
23
Нурымбет
7
Пухов
11
Антилевский
37
Давискиба
37
Давискиба
11
Антилевский
9
Грищенко
15
Козловский
15
Козловский
9
Грищенко
15
Яцкевич
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Яцкевич
7
Лисовский
26
Ткаченко
26
Ткаченко
7
Лисовский
10
Варданян
20
Краснов
20
Краснов
10
Варданян
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
Остались в запасе
Гомель
Витебск
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
70
Максим Саприко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Остались в запасе
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
70
Максим Саприко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Гомель - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
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