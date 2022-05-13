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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Гомель
Витебск - Гомель: обзор матча 13 мая 2022
Витебск
13.05.2022, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
70'
А. Макась
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Гомель
Замена
З. Червяков
️️️️
Г. Рассадкин
83'
78'
Желтая карточка
А. Ануфриев
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Макась
Замена
Я. Скибский
️️️️
Р. Теверов
70'
66'
Замена
К. Ермакович
️️️️
Р. Адеола
Желтая карточка
О. Веретило
64'
Замена
В. Глинский
️️️️
А. Матвеенко
63'
60'
Желтая карточка
С. Матвейчик
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Р. Лисовский
46'
Желтая карточка
А. Скитов
45'
28'
Желтая карточка
Р. Адеола
26'
Желтая карточка
К. Кучинский
15'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Д. Бага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Витебск
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
22
Ян Скибский
ЦФ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Гомель
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
3-3-4
4
Скитов
6
Сезар
20
Веретило
5
Волков
20
Краснов
7
Лисовский
77
Гущенко
11
Матвеенко
88
Рассадкин
9
Теверов
4-4-2
16
Садовский
8
Пантя
3
Сокол
19
Кучинский
3
Матвейчик
8
Костров
7
Адеола
13
Алексиевич
25
Бага
17
Потапенко
15
Макась
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
9
Теверов
22
Скибский
22
Скибский
9
Теверов
11
Матвеенко
6
Глинский
6
Глинский
11
Матвеенко
88
Рассадкин
14
Червяков
14
Червяков
88
Рассадкин
25
Бага
8
Ануфриев
8
Ануфриев
25
Бага
7
Адеола
8
Ермакович
8
Ермакович
7
Адеола
Остались в запасе
Витебск
Гомель
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Витебск - Гомель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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