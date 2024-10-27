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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Гомель
Витебск - Гомель: обзор матча 27 октября 2024
Витебск
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Гомель
83'
Замена
Е. Трояков
️️️️
Н. Некрасов
Замена
В. Жумаев
️️️️
Я. Скибский
82'
78'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Антилевский
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
68'
Желтая карточка
Е. Краснов
65'
53'
Желтая карточка
Ф. Нето
46'
Замена
В. Яцкевич
️️️️
А. Потапенко
46'
Замена
А. Рылач
️️️️
С. Матвейчик
44'
Желтая карточка
С. Матвейчик
Желтая карточка
Р. Теверов
35'
Замена
Я. Мосесов
️️️️
А. Скитов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
37
9
Теверов
4-2-2-2
21
Нечаев
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
3
Матвейчик
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Эффаге
4
Скитов
8
Мосесов
8
Мосесов
4
Скитов
22
Скибский
3
Жумаев
3
Жумаев
22
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
Некрасов
30
Трояков
30
Трояков
Некрасов
17
Потапенко
15
Яцкевич
15
Яцкевич
17
Потапенко
11
Антилевский
18
Некрасов
18
Некрасов
11
Антилевский
3
Матвейчик
2
Рылач
2
Рылач
3
Матвейчик
Остались в запасе
Витебск
Гомель
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
44
Станислав Клещук
ВР
25
Фернандо Нето
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
25
Фернандо Нето
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Витебск - Гомель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
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