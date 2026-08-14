Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«БАТЭ» – «Витебск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

14 августа 2026 9:55
БАТЭ - Витебск
15 авг. 2026, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.01
Победа «Витебска»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между борисовским БАТЭ и «Витебском» пройдет 15 августа в Борисове. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – они не выигрывают в восьми последних матчах и располагаются на 15-м месте с 10 очками, тогда как гости, напротив, набрали феноменальный ход – шесть побед подряд и 6-я строчка с 26 баллами. Однако в домашних встречах с «Витебском» БАТЭ традиционно доминирует, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей на своем поле. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь и воспользуются кризисом соперника?

Кто победит в матче

В пользу БАТЭ говорит их впечатляющая домашняя статистика встреч с «Витебском». Борисовский клуб не проигрывает в 13 из 14 последних матчей против этого соперника на своем поле, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, БАТЭ забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а его защита пропускает 1,60 гола. Однако текущая форма команды катастрофична: восемь матчей без побед, а в последнем туре БАТЭ сыграл вничью с «Барановичами» (2-2). В Лиге Конференций борисовчане уступили «Сьону» (0-4) и не смогли пройти дальше, что говорит о глубоком спаде. При такой игре даже историческое преимущество над «Витебском» может не сработать, особенно учитывая, что в последней очной встрече (апрель 2026) БАТЭ уступил со счетом 0-1.

«Витебск» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем. В атаке гости стабильны – они забивают в десяти последних матчах, а в защите действуют надежно. В последнем туре «Витебск» обыграл «Неман» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Гомель» (1-0) и «Арсенал Дзержинск» (3-0). В очных встречах с БАТЭ у «Витебска» есть определенные проблемы (он редко побеждает в Борисове), но текущая форма и уверенная игра в атаке дают гостям реальный шанс прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Витебска». При всех исторических успехах БАТЭ на домашнем стадионе его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Витебск» находится на подъеме, стабильно забивает и редко пропускает, что делает его явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе БАТЭ имеет подавляющее преимущество – 13 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Витебском». Однако текущая форма БАТЭ катастрофична (восемь матчей без побед), тогда как «Витебск» выиграл шесть последних матчей, много забивает и мало пропускает. Учитывая разницу в классе и форме, «Витебск» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Личные встречи
Побед - 19 (63%)
Ничьих - 6 (20%)
Побед - 5 (17%)
56
Забитых мячей
23
1.87
В среднем за матч
0.77
6:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
1 : 6
29.08.2010
БАТЭ
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 2
07.06.2020
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 0
15.08.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
1 : 0
11.04.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 5
01.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
0 : 1
15.03.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
16.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 1
08.05.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
4 : 0
28.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 0
04.07.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
3 : 1
24.10.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 2
07.06.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Витебск
1 : 2
10.11.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
3 : 0
30.06.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 1
25.08.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
0 : 1
23.04.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
3 : 1
15.10.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 0
26.05.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 1
19.11.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
1 : 0
25.06.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
0 : 2
16.10.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
4 : 0
18.06.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
2 : 2
27.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 1
30.07.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
4 : 1
07.05.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
1 : 6
29.08.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
4 : 0
03.07.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
02.05.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
БАТЭ
3 : 1
24.09.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Витебск
0 : 2
10.05.2009
БАТЭ
Показать все

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витебска». Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 2,00 гола за игру и 0,60 пропущенных), тогда как хозяева переживают глубокий кризис (восемь матчей без побед, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество БАТЭ в домашних встречах с «Витебском» вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Витебск» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Борисове. Ставка: победа «Витебска» с коэффициентом 2,01.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Витебском» состоится 15 августа 2026 года в Борисове и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«БАТЭ» – «Витебск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

2.01
Победа «Витебска»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Витебск БАТЭ
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+