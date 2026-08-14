Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между борисовским БАТЭ и «Витебском» пройдет 15 августа в Борисове. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – они не выигрывают в восьми последних матчах и располагаются на 15-м месте с 10 очками, тогда как гости, напротив, набрали феноменальный ход – шесть побед подряд и 6-я строчка с 26 баллами. Однако в домашних встречах с «Витебском» БАТЭ традиционно доминирует, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей на своем поле. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь и воспользуются кризисом соперника?

Кто победит в матче

В пользу БАТЭ говорит их впечатляющая домашняя статистика встреч с «Витебском». Борисовский клуб не проигрывает в 13 из 14 последних матчей против этого соперника на своем поле, что дает им серьезное психологическое преимущество. Кроме того, БАТЭ забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а его защита пропускает 1,60 гола. Однако текущая форма команды катастрофична: восемь матчей без побед, а в последнем туре БАТЭ сыграл вничью с «Барановичами» (2-2). В Лиге Конференций борисовчане уступили «Сьону» (0-4) и не смогли пройти дальше, что говорит о глубоком спаде. При такой игре даже историческое преимущество над «Витебском» может не сработать, особенно учитывая, что в последней очной встрече (апрель 2026) БАТЭ уступил со счетом 0-1.

«Витебск» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем. В атаке гости стабильны – они забивают в десяти последних матчах, а в защите действуют надежно. В последнем туре «Витебск» обыграл «Неман» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Гомель» (1-0) и «Арсенал Дзержинск» (3-0). В очных встречах с БАТЭ у «Витебска» есть определенные проблемы (он редко побеждает в Борисове), но текущая форма и уверенная игра в атаке дают гостям реальный шанс прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Витебска». При всех исторических успехах БАТЭ на домашнем стадионе его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Витебск» находится на подъеме, стабильно забивает и редко пропускает, что делает его явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе БАТЭ имеет подавляющее преимущество – 13 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Витебском». Однако текущая форма БАТЭ катастрофична (восемь матчей без побед), тогда как «Витебск» выиграл шесть последних матчей, много забивает и мало пропускает. Учитывая разницу в классе и форме, «Витебск» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витебска». Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 2,00 гола за игру и 0,60 пропущенных), тогда как хозяева переживают глубокий кризис (восемь матчей без побед, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество БАТЭ в домашних встречах с «Витебском» вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Витебск» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Борисове. Ставка: победа «Витебска» с коэффициентом 2,01.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и «Витебском» состоится 15 августа 2026 года в Борисове и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.