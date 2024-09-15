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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Витебск
БАТЭ - Витебск: обзор матча 15 сентября 2024
БАТЭ
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
88'
О. Омиртаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Витебск
ГОЛ! 1:0!
О. Омиртаев
Пас отдал
А. Ануфриев
88'
85'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Д. Гирс
85'
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
83'
Замена
К. Черноок
️️️️
Р. Пилецкий
69'
68'
Желтая карточка
Я. Скибский
66'
Замена
Е. Краснов
️️️️
Р. Лисовский
Желтая карточка
А. Ануфриев
35'
Желтая карточка
Т. Джикия
23'
23'
Желтая карточка
Э. Маглуар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
27
Пилецкий
8
Ануфриев
9
Шведчиков
89
Джикия
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча БАТЭ - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 2
24.10.2026
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