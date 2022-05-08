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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Витебск
БАТЭ - Витебск: обзор матча 08 мая 2022
БАТЭ
08.05.2022, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Витебск
28'
В. Тор Виллумсон (П)
56'
Д. Нечаев
26'
Г. Рассадкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Витебск
Замена
А. Французов
️️️️
Н. Милич
87'
Замена
А. Носко
️️️️
В. Громыко
84'
80'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Н. Некрасов
️️️️
В. Малькевич
78'
73'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
О. Веретило
Замена
С. Драгун
️️️️
В. Бочеров
71'
66'
Замена
Я. Скибский
️️️️
Е. Краснов
Замена
А. Шуманский
️️️️
Д. Бессмертный
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Нечаев
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
56'
Желтая карточка
М. Бордачев
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Тор Виллумсон
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рассадкин
Пас отдал
Е. Краснов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
89
Александр Французов
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Витебск
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
4-1-2-1-2
51
Дергачев
26
Бордачев
32
Филипович
44
Малькевич
27
Нечаев
11
Виллумсон
11
Володько
3
Бессмертный
55
Громыко
15
Бочеров
26
Милич
4-4-2
77
Гущенко
6
Сезар
20
Веретило
3
Баранок
4
Скитов
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
20
Краснов
5
Волков
88
Рассадкин
9
Теверов
55
Громыко
2
Носко
2
Носко
55
Громыко
26
Милич
89
Французов
89
Французов
26
Милич
3
Бессмертный
99
Шуманский
99
Шуманский
3
Бессмертный
15
Бочеров
21
Драгун
21
Драгун
15
Бочеров
44
Малькевич
18
Некрасов
18
Некрасов
44
Малькевич
20
Веретило
23
Яроцкий
23
Яроцкий
20
Веретило
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
11
Матвеенко
80
Ксенофонтов
20
Краснов
22
Скибский
22
Скибский
20
Краснов
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
Остались в запасе
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Евгений Чернухин
Статистика матча БАТЭ - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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