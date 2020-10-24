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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Витебск
БАТЭ - Витебск: обзор матча 24 октября 2020
БАТЭ
24.10.2020, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Витебск
43'
М. Скавыш
63'
М. Скавыш
83'
Н. Милич
68'
D. Chalov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Витебск
90'
+3
Желтая карточка
А. Матвеенко
90'
+1
Желтая карточка
V. Fedosov
Замена
Н. Сигневич
️️️️
М. Скавыш
86'
ГОЛ! 3:1!
Н. Милич
Пас отдал
Д. Бага
83'
Замена
Н. Милич
️️️️
П. Нехайчик
77'
76'
Замена
Р. Теверов
️️️️
П. Назаренко
71'
Замена
V. Fedosov
️️️️
К. Вергейчик
68'
ГОЛ! 2:1!
D. Chalov
Пас отдал
И. Васильев
ГОЛ! 2:0!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Стасевич
63'
60'
Замена
И. Васильев
️️️️
Е. Краснов
Замена
Д. Бага
️️️️
В. Тор Виллумсон
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
Пас отдал
П. Нехайчик
43'
Желтая карточка
В. Тор Виллумсон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Витебск
17
Артур Кац
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
4-5-2
6
Филипович
24
Филипенко
15
32
Филипович
33
Нехайчик
14
Яблонский
21
Драгун
7
Стасевич
11
Виллумсон
15
Скавыш
31
Чичкан
3-2-2-1-3
6
Сезар
91
Назаренко
29
Вандерсон
4
Скитов
0
0
20
Краснов
11
Гуренко
11
Матвеенко
33
Вергейчик
77
Гущенко
11
Виллумсон
25
Бага
25
Бага
11
Виллумсон
15
Скавыш
14
Сигневич
14
Сигневич
15
Скавыш
33
Нехайчик
26
Милич
26
Милич
33
Нехайчик
20
Краснов
11
Васильев
11
Васильев
20
Краснов
91
Назаренко
9
Теверов
9
Теверов
91
Назаренко
33
Вергейчик
99
99
33
Вергейчик
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
17
Артур Кац
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
Остались в запасе
17
Артур Кац
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча БАТЭ - Витебск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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