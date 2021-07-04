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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - БАТЭ
Витебск - БАТЭ: обзор матча 04 июля 2021
Витебск
04.07.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - БАТЭ
Желтая карточка
Д. Гущенко
90'
+2
87'
Желтая карточка
Н. Милич
86'
Замена
М. Володько
️️️️
Д. Нечаев
Замена
К. Ермакович
️️️️
Е. Краснов
86'
Желтая карточка
А. Шемрук
84'
77'
Красная карточка
А. Чичкан
77'
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
72'
Замена
Н. Милич
️️️️
Ш. Умаров
Замена
Р. Теверов
️️️️
А. Матвеенко
65'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
А. Ксенофонтов
60'
Желтая карточка
А. Скитов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Витебск
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Ян Скибский
ЛП
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
3-3-5
4
Скитов
4
29
Вандерсон
0
20
Краснов
80
Ксенофонтов
77
Гущенко
88
Рассадкин
11
Матвеенко
2
Шемрук
19
4-1-2-3
31
Чичкан
27
Нечаев
32
Филипович
6
Филипович
15
Копитович
18
Карасев
14
Яблонский
33
Нехайчик
14
Сигневич
17
Умаров
15
Скавыш
20
Краснов
8
Ермакович
8
Ермакович
20
Краснов
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
9
Теверов
9
Теверов
11
Матвеенко
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
27
Нечаев
11
Володько
11
Володько
27
Нечаев
17
Умаров
26
Милич
26
Милич
17
Умаров
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Ян Скибский
ЛП
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Ян Скибский
ЛП
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Витебск - БАТЭ
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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