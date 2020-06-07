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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - БАТЭ
Витебск - БАТЭ: обзор матча 07 июня 2020
Витебск
07.06.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
79'
С. Волков
90'
А. Ксенофонтов
14'
П. Нехайчик
58'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - БАТЭ
ГОЛ! 2:2!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
D. Carioca
90'
81'
Замена
Е. Березкин
️️️️
С. Драгун
ГОЛ! 1:2!
С. Волков
79'
75'
Замена
B. Dubajic
️️️️
П. Нехайчик
Замена
Р. Теверов
️️️️
А. Матвеенко
73'
67'
Замена
Н. Милич
️️️️
М. Скавыш
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Й. Николаеску
66'
62'
Желтая карточка
Е. Яблонский
Желтая карточка
D. Carioca
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Драгун
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Нехайчик
Желтая карточка
Ж. Сезар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
0
D. Chalov
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
20
Захар Волков
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
4-2-1-4
0
6
Сезар
91
Назаренко
4
Скитов
5
Волков
0
11
Гуренко
19
11
Матвеенко
98
Николаеску
77
Гущенко
3-5-1-2
20
Волков
32
Филипович
6
Филипович
25
Бага
33
Нехайчик
21
Драгун
7
Стасевич
14
Яблонский
3
Бессмертный
31
Чичкан
15
Скавыш
98
Николаеску
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
98
Николаеску
11
Васильев
11
Васильев
11
Матвеенко
9
Теверов
9
Теверов
11
Матвеенко
21
Драгун
27
Березкин
27
Березкин
21
Драгун
15
Скавыш
26
Милич
26
Милич
15
Скавыш
33
Нехайчик
0
0
33
Нехайчик
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Витебск - БАТЭ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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