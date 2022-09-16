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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - БАТЭ
Витебск - БАТЭ: обзор матча 16 сентября 2022
Витебск
16.09.2022, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
72'
М. Жумабеков
56'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - БАТЭ
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Р. Теверов
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Бордачев
Желтая карточка
Е. Краснов
86'
85'
Замена
Д. Достанич
️️️️
Н. Милич
Замена
В. Аникеев
️️️️
М. Жумабеков
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Жумабеков
72'
66'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
И. Василевич
Желтая карточка
С. Волков
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
Пас отдал
Д. Бессмертный
54'
Желтая карточка
И. Василевич
Замена
М. Дробыш
️️️️
О. Веретило
46'
Желтая карточка
Н. Костомаров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
88
Aram Kocharyan
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
3-2-4-1
77
Гущенко
20
Веретило
6
Сезар
3
Костомаров
10
Жумабеков
6
Сакович
22
Скибский
20
Краснов
5
Волков
88
9
Теверов
4-1-2-1-2
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
15
Бочеров
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
26
Милич
25
Василевич
9
Теверов
7
Лисовский
7
Лисовский
9
Теверов
20
Веретило
13
Дробыш
13
Дробыш
20
Веретило
10
Жумабеков
18
Аникеев
18
Аникеев
10
Жумабеков
25
Василевич
15
Орешкевич
15
Орешкевич
25
Василевич
26
Милич
10
Достанич
10
Достанич
26
Милич
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Витебск - БАТЭ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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