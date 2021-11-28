Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Витебск
БАТЭ - Витебск: обзор матча 28 ноября 2021
БАТЭ
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Витебск
69'
В. Громыко
79'
Н. Сигневич
90+3'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Витебск
ГОЛ! 3:0!
Д. Юсов
90'
+3
Замена
И. Василевич
️️️️
Н. Милич
89'
Замена
С. Драгун
️️️️
В. Громыко
86'
81'
Замена
К. Ермакович
️️️️
Е. Краснов
ГОЛ! 2:0!
Н. Сигневич
Пас отдал
В. Громыко
79'
74'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
ГОЛ! 1:0!
В. Громыко
Пас отдал
З. Волков
69'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Д. Нечаев
62'
Желтая карточка
П. Карасев
61'
60'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Д. Юсов
️️️️
Ш. Умаров
46'
42'
Желтая карточка
Р. Лисовский
Желтая карточка
Ш. Умаров
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Витебск
31
Масрур Киемидинов
ЦП
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
3-3-1-2
47
Кудравец
20
Волков
6
Филипович
32
Филипович
26
Бордачев
18
Карасев
27
Нечаев
55
Громыко
17
Умаров
26
Милич
3-4-4
4
Скитов
6
Сезар
29
Вандерсон
0
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
20
Краснов
5
Лебедев
88
Рассадкин
9
Теверов
30
Сороко
55
Громыко
21
Драгун
21
Драгун
55
Громыко
17
Умаров
28
Юсов
28
Юсов
17
Умаров
26
Милич
25
Василевич
25
Василевич
26
Милич
27
Нечаев
14
Сигневич
14
Сигневич
27
Нечаев
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
20
Краснов
8
Ермакович
8
Ермакович
20
Краснов
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
11
Матвеенко
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
31
Масрур Киемидинов
ЦП
22
Ян Скибский
ЦФ
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
Остались в запасе
31
Масрур Киемидинов
ЦП
22
Ян Скибский
ЦФ
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча БАТЭ - Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Витебск
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+