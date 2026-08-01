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  • «Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 17:07
Гомель
01.08.2026, суббота, 18:10
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Витебск
13' M. Kuntsevich
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
86
Марин Згомба
АП
9
Руслан Теверов
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Каратай
16
Заяц
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
13
Лисакович
17
Мартинкевич
9
Леонович
7
Адеола
11
Симоненко
3-1-3-2-1
50
Гойло
6
Родионов
22
Егоров
15
30
Башилов
20
Краснов
17
Новых
7
Лисовский
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
33
Сотников
4
Гаврилович
4
Гаврилович
33
Сотников
9
Леонович
14
Пашевич
14
Пашевич
9
Леонович
Лисакович
8
Барсуков
8
Барсуков
Лисакович
7
Адеола
10
Лаптев
10
Лаптев
7
Адеола
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Лисовский
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
Остались в запасе
Гомель
Витебск
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Гомель - Витебск
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Витебска», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Витебск»

«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Гомель
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