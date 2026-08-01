01.08.2026, суббота, 18:10
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-1-2-2-2
49
Каратай
16
Заяц
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
13
Лисакович
17
Мартинкевич
9
Леонович
7
Адеола
11
Симоненко
3-1-3-2-1
50
Гойло
6
Родионов
22
Егоров
15
30
Башилов
20
Краснов
17
Новых
7
Лисовский
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
33
Сотников
4
Гаврилович
4
Гаврилович
33
Сотников
9
Леонович
14
Пашевич
14
Пашевич
9
Леонович
Лисакович
8
Барсуков
8
Барсуков
Лисакович
7
Адеола
10
Лаптев
10
Лаптев
7
Адеола
20
Краснов
88
Песняк
88
Песняк
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Лисовский
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
Остались в запасе
Гомель
Витебск
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
22
V. Pulkach
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Гомель - Витебск
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Витебска», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»