21.08.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-3-3
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
4
Хадаркевич
19
Кучинский
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
10
Жердев
3-1-3-3
50
Гойло
15
22
Егоров
24
Кравченко
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
20
Краснов
86
Згомба
8
Ануфриев
10
Протасов
8
Мигдаленок
66
Кампо
66
Кампо
8
Мигдаленок
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
10
Жердев
7
Гомис
7
Гомис
10
Жердев
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
6
Абена
17
Зубович
17
Зубович
6
Абена
8
Ануфриев
88
Песняк
88
Песняк
8
Ануфриев
20
Краснов
11
Гуренко
11
Гуренко
20
Краснов
86
Згомба
77
Минаев
77
Минаев
86
Згомба
Остались в запасе
Минск
Витебск
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Минск - Витебск
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Витебска», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»