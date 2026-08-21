Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026

«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026

21 августа, 16:49
Минск
21.08.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Витебск
20' А. Ануфриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Феликс Абена
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
86
Марин Згомба
АП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Минск
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
4-3-3
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
4
Хадаркевич
19
Кучинский
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
10
Жердев
3-1-3-3
50
Гойло
15
22
Егоров
24
Кравченко
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
20
Краснов
86
Згомба
8
Ануфриев
10
Протасов
8
Мигдаленок
66
Кампо
66
Кампо
8
Мигдаленок
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
10
Жердев
7
Гомис
7
Гомис
10
Жердев
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
6
Абена
17
Зубович
17
Зубович
6
Абена
8
Ануфриев
88
Песняк
88
Песняк
8
Ануфриев
20
Краснов
11
Гуренко
11
Гуренко
20
Краснов
86
Згомба
77
Минаев
77
Минаев
86
Згомба
Остались в запасе
Минск
Витебск
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Минск - Витебск
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Витебска», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Витебск»

«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Минск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+