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«Динамо Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

26 июня 2026 9:24
Динамо Мн - Витебск
27 июн. 2026, суббота 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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2.10
Победа «Динамо Минск» с форой (-1,5)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо Минск» и «Витебск» пройдет 27 июня 2026 года в Минске. Лидер чемпионата подходит к игре в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, имеет в активе больше всех побед в турнире (9) и занимает первое место с 29 очками. «Витебск», напротив, находится в нижней части таблицы – 11-я строчка с 13 очками, и пропускает в шести последних матчах подряд. Сможет ли гость преподнести сенсацию и отобрать очки у лидера, или «Динамо Минск» продолжит победное шествие и укрепит свое лидерство?

Кто победит в матче

«Динамо Минск» демонстрирует впечатляющую стабильность: девять голов в пяти последних матчах при всего двух пропущенных, что составляет в среднем 1,8 забитых и 0,4 пропущенных за игру. Команда побеждает в четырех последних матчах чемпионата и забивает в четырех последних, а также имеет лучшие показатели в лиге по количеству побед. Лучший бомбардир Артем Соколовский оформил четыре гола в 11 матчах, но главное оружие минчан – организованная игра в обороне и умение реализовывать моменты. Домашнее преимущество и уверенность в своих силах делают «Динамо Минск» явным фаворитом в этом противостоянии.

«Витебск» пребывает в нестабильной форме: шесть голов в пяти последних матчах (1,2 в среднем) и 10 пропущенных (2,0 в среднем). Команда забивает в трех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в шести последних, что говорит о системных проблемах в защите. Лучший бомбардир Евгений Краснов отличился лишь дважды в 12 матчах, что отражает ограниченный атакующий потенциал гостей. В гостях против такого организованного соперника, как «Динамо Минск», «Витебску» будет крайне сложно сдержать натиск хозяев.

Итоговый вывод: «Динамо Минск» превосходит соперника по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и турнирному положению. «Витебск» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с лидером. Учитывая разницу в классе, турнирную мотивацию и домашнее преимущество, победа «Динамо Минск» с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Минск».

Форма и история личных встреч

«Динамо Минск» побеждает в четырех последних матчах и практически не пропускает, тогда как «Витебск» пропускает в шести последних встречах и нестабилен в защите. В очных противостояниях команды обмениваются победами, но в последних матчах минчане выиграли три из четырех, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, «Динамо Минск» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
47% (14)
37% (11)
17% (5)
41
Забитых мячей
29
1.37
В среднем за матч
0.97
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 1
27.06.2026
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
1 : 1
03.12.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 2
20.09.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
2 : 1
03.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
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1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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1 : 1
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 0
08.10.2022
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Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
2 : 1
22.05.2022
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Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.07.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
0 : 0
20.03.2021
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Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
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1 : 0
27.09.2020
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Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
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1 : 1
23.05.2020
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Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.10.2019
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Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 3
01.06.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 1
03.11.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 1
18.06.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
1 : 4
26.11.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 3
02.07.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 2
02.10.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
22.05.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 0
21.09.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
23.05.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
2 : 0
11.09.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
2 : 2
20.08.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Витебск
1 : 3
21.05.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
0 : 2
26.09.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
3 : 1
27.06.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
1 : 1
28.04.2010
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Витебск
2 : 3
19.09.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Динамо Мн
2 : 1
06.05.2009
Витебск
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Прогноз на победителя

«Динамо Минск» демонстрирует лучшую игру в лиге, побеждая в четырех последних матчах и пропуская меньше всех, тогда как «Витебск» пропускает в шести матчах подряд и редко побеждает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо Минск» и «Витебск» состоится 27 июня 2026 года в Минске и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Динамо Минск» – «Витебск»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Динамо Минск» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Витебск Динамо Мн
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