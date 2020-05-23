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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо Мн
Витебск - Динамо Мн: обзор матча 23 мая 2020
Витебск
23.05.2020, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
19'
Й. Николаеску
5'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Динамо Мн
Замена
V. Fedosov
️️️️
D. Carioca
90'
+3
89'
Желтая карточка
A. Sukhotsky
Замена
А. Кац
️️️️
Й. Николаеску
87'
77'
Желтая карточка
M. Goropevsek
71'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
D.
61'
Желтая карточка
М. Швецов
54'
Желтая карточка
M. Pavlovski
Желтая карточка
С. Волков
42'
ГОЛ! 1:1!
Й. Николаеску
19'
Желтая карточка
П. Назаренко
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Бахар
Пас отдал
В. Климович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
0
Danilo
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
3-2-2-1-3
6
Сезар
91
Назаренко
4
Скитов
0
0
5
Волков
0
11
Гуренко
19
77
Гущенко
98
Николаеску
3-3-3-1
41
Плотников
0
23
3
Швецов
4
47
Козлов
6
Динга
17
Бахар
88
0
17
Климович
98
Николаеску
17
Кац
17
Кац
98
Николаеску
11
Васильев
11
Васильев
19
99
99
19
0
9
Шикавка
9
Шикавка
0
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
27
Ioann Nemchenok
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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