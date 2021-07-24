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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Витебск
Динамо Мн - Витебск: обзор матча 24 июля 2021
Динамо Мн
24.07.2021, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Витебск
38'
В. Ложкин
72'
А. Бацула
81'
В. Климович
61'
А. Ксенофонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Витебск
87'
Замена
A. Yanushkevich
️️️️
Р. Теверов
85'
Замена
Д. Воробьёв
️️️️
А. Матвеенко
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Путило
82'
ГОЛ! 3:1!
В. Климович
Пас отдал
А. Бацула
81'
Замена
И. Бахар
️️️️
А. Мбенг
78'
73'
Замена
М. Дробыш
️️️️
Р. Лисовский
ГОЛ! 2:1!
А. Бацула
72'
68'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
Р. Лисовский
ГОЛ! 1:0!
В. Ложкин
Пас отдал
А. Бацула
38'
Пенальти не реализован!
А. Мбенг
32'
31'
Желтая карточка
А. Скитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
5
Андрей Лебедев
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо Мн
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
3-1-1-5
1
Хаткевич
6
Динга
23
Наумов
3
Матвейчик
8
Селява
7
Быков
11
Мбенг
29
Бацула
14
Путило
97
По
25
Ложкин
3-3-5
6
Сезар
4
Скитов
29
Вандерсон
7
Лисовский
20
Краснов
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
77
Гущенко
9
Теверов
11
Матвеенко
2
Шемрук
14
Путило
47
Козлов
47
Козлов
14
Путило
11
Мбенг
17
Бахар
17
Бахар
11
Мбенг
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
9
Теверов
4
4
9
Теверов
7
Лисовский
13
Дробыш
13
Дробыш
7
Лисовский
11
Матвеенко
23
Воробьёв
23
Воробьёв
11
Матвеенко
80
Ксенофонтов
88
Рассадкин
88
Рассадкин
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Динамо Мн
Витебск
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Динамо Мн - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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