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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Витебск
Динамо Мн - Витебск: обзор матча 27 сентября 2020
Динамо Мн
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
74'
Е. Шикавка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Витебск
87'
Замена
И. Васильев
️️️️
Вандерсон
79'
Замена
V. Fedosov
️️️️
Р. Теверов
77'
Замена
П. Назаренко
️️️️
Ж. Сезар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Шикавка
74'
Замена
A. Rios
️️️️
I. Shitov
74'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Хващинский
64'
Желтая карточка
М. Козлов
60'
Замена
М. Козлов
️️️️
Р. Давискиба
60'
48'
Желтая карточка
А. Матвеенко
16'
Желтая карточка
Ж. Сезар
Желтая карточка
I. Shitov
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
3-2-3-2
41
Плотников
23
3
Швецов
6
Динга
29
Бацула
4
23
Олехнович
37
Давискиба
9
Шикавка
10
Хващинский
17
Климович
3-2-2-1-3
6
Сезар
0
29
Вандерсон
4
Скитов
0
0
5
Волков
11
Гуренко
11
Матвеенко
9
Теверов
77
Гущенко
37
Давискиба
47
Козлов
47
Козлов
37
Давискиба
4
0
0
4
10
Хващинский
17
Бахар
17
Бахар
10
Хващинский
6
Сезар
91
Назаренко
91
Назаренко
6
Сезар
29
Вандерсон
11
Васильев
11
Васильев
29
Вандерсон
9
Теверов
99
99
9
Теверов
Остались в запасе
Динамо Мн
Витебск
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Даниил Шапко
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Динамо Мн - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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