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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо Мн
Витебск - Динамо Мн: обзор матча 08 октября 2022
Витебск
08.10.2022, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Динамо Мн
Желтая карточка
С. Волков
90'
90'
Замена
Н. Наумов
️️️️
А. Концевой
85'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
Замена
А. Матвеенко
️️️️
М. Жумабеков
82'
80'
Замена
А. Сачивко
️️️️
А. Вакулич
Замена
В. Давыдов
️️️️
A. Kocharyan
80'
71'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Козлов
Замена
S. Ouedraogo
️️️️
Е. Краснов
71'
Желтая карточка
Н. Костомаров
52'
35'
Желтая карточка
А. Вакулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
88
Aram Kocharyan
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
17
Фрол Панарин
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3-2-3-1
77
Гущенко
3
Костомаров
6
Сезар
4
Скитов
10
Жумабеков
3
Баранок
20
Краснов
5
Волков
88
9
Теверов
2-1-3-4
1
Хаткевич
3
Швецов
99
Ориньо
47
Козлов
19
Гречихо
17
Бахар
24
Вакулич
7
Бакич
80
Концевой
3
Габриэл
25
Ложкин
88
14
Давыдов
14
Давыдов
88
10
Жумабеков
11
Матвеенко
11
Матвеенко
10
Жумабеков
20
Краснов
28
28
20
Краснов
Скибский
13
Дробыш
13
Дробыш
Скибский
80
Концевой
23
Наумов
23
Наумов
80
Концевой
24
Вакулич
20
Сачивко
20
Сачивко
24
Вакулич
47
Козлов
15
Кисляк
15
Кисляк
47
Козлов
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
12
Дмитрий Харитонов
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
17
Фрол Панарин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
26
Денис Шпаковский
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
17
Фрол Панарин
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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