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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо Мн
Витебск - Динамо Мн: обзор матча 20 сентября 2024
Витебск
20.09.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
59'
К. Варданян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Динамо Мн
88'
Желтая карточка
В. Пигас
Замена
Е. Новых
️️️️
Е. Краснов
87'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
К. Варданян
84'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
77'
71'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
А. Сачивко
ГОЛ! 1:0!
К. Варданян
Пас отдал
Е. Краснов
59'
54'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
В. Хващинский
39'
Желтая карточка
А. Сачивко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
24
Маглуар
22
Егоров
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
3-4-1-2
21
Лапоухов
66
Политевич
20
Сачивко
5
Гаврилович
32
Пигас
25
Куликов
8
Селява
5
Рай
20
Школик
29
Альфред
10
Хващинский
20
Краснов
17
Новых
17
Новых
20
Краснов
10
Варданян
7
Лисовский
7
Лисовский
10
Варданян
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
20
Сачивко
98
Подстрелов
98
Подстрелов
20
Сачивко
10
Хващинский
23
Мельниченко
23
Мельниченко
10
Хващинский
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
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