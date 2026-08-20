Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

20 августа 2026 9:52
Минск - Витебск
21 авг. 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Минском» и «Витебском» пройдет 21 августа 2026 года в Минске на стадионе «Трактор». Команды находятся рядом в турнирной таблице: хозяева на шестом месте с 28 очками, гости – на седьмом с 26 баллами. Оба коллектива подходят к игре в хорошей форме: «Минск» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, «Витебск» – в семи из девяти. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – команда, сделавшая ставку на атаку, или коллектив с более надежной обороной? И сможет ли «Витебск» прервать неудачную серию в гостях у «Минска»?

Кто победит в матче

«Минск» делает ставку на атакующую мощь и домашнюю поддержку. Команда забивает в шести последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Витебском» на своeм поле хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, что даeт им психологическое преимущество. Однако оборона действует небезупречно: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и команда пропускает в шести из восьми последних матчей. Это создает риск, но атакующий потенциал и поддержка трибун могут склонить чашу весов в сторону хозяев.

«Витебск», в свою очередь, славится надeжной обороной. В последних пяти матчах гости пропускают в среднем всего 0,80 гола за игру, а в целом команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч. В атаке «Витебск» также стабилен: он забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в очных матчах с «Минском» поражает ворота соперника в шести последних играх подряд. Средняя результативность гостей за пять последних матчей – 1,40 гола. Однако выездные матчи против «Минска» складываются для «Витебска» непросто, и историческое преимущество в личных встречах (больше побед) не всегда реализуется на поле.

Итоговый вывод: соперники максимально близки по силе. «Минск» сильнее в атаке, «Витебск» – в обороне. Домашний фактор и хорошая форма обеих команд указывают на то, что ни одна из сторон не захочет рисковать. Наиболее логичным исходом видится ничья, которая сохранит статус-кво в таблице и устроит обоих.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Витебск» имеет перевес: 17 побед против 10 у «Минска», ещe 7 матчей завершились вничью. В пяти последних очных встречах трижды побеждал «Витебск» и дважды – «Минск». При этом «Витебск» забивает в шести последних матчах против «Минска», что говорит о его умении создавать моменты в этой встрече. Текущая форма команд практически идентична, а разница в забитых и пропущенных мячах уравновешивает шансы, что делает ничейный исход наиболее вероятным.

Личные встречи
Побед - 9 (30%)
Ничьих - 7 (23%)
Побед - 14 (47%)
37
Забитых мячей
38
1.23
В среднем за матч
1.27
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
5 : 1
22.08.2010
Витебск
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 3
08.05.2021
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 1
21.08.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
18.04.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 2
09.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
2 : 1
29.03.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 1
04.10.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
1 : 2
18.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Минск
2 : 0
13.08.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
1 : 1
03.04.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Витебск
3 : 1
19.09.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 3
08.05.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Минск
2 : 2
22.11.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Витебск
1 : 0
21.06.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Витебск
1 : 1
21.07.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 0
29.03.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 3
15.09.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
05.05.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
0 : 0
24.09.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
3 : 0
14.05.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Витебск
0 : 0
31.07.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 0
02.04.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
3 : 2
08.11.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Витебск
0 : 4
04.07.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
1 : 0
23.10.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
09.07.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 3
23.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Витебск
1 : 3
13.11.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
5 : 1
22.08.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Витебск
0 : 3
21.05.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Витебск
1 : 0
30.08.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Минск
0 : 1
26.04.2009
Витебск
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Феликс Абена
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
86
Марин Згомба
АП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Минск
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
4-3-3
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
4
Хадаркевич
19
Кучинский
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
10
Жердев
3-1-3-3
50
Гойло
15
22
Егоров
24
Кравченко
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
20
Краснов
86
Згомба
8
Ануфриев
10
Протасов
8
Мигдаленок
66
Кампо
66
Кампо
8
Мигдаленок
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
10
Жердев
7
Гомис
7
Гомис
10
Жердев
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
6
Абена
17
Зубович
17
Зубович
6
Абена
8
Ануфриев
88
Песняк
88
Песняк
8
Ануфриев
20
Краснов
11
Гуренко
11
Гуренко
20
Краснов
86
Згомба
77
Минаев
77
Минаев
86
Згомба
Остались в запасе
Минск
Витебск
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
23
V. Pulkach
ЦФ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Сергей Гуренко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе, имеют сбалансированные составы и близкие турнирные показатели. «Минск» дома будет давить, но оборона «Витебска» достаточно крепка, чтобы не уступить, а атака гостей способна ответить. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 2,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Минском» и «Витебском» состоится 21 августа 2026 года в Минске на стадионе «Трактор» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

2.95
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Витебск Минск
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+