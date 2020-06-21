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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Минск
Витебск - Минск: обзор матча 21 июня 2020
Витебск
21.06.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Минск
12'
Й. Николаеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Минск
Желтая карточка
M. Kalenchuk
86'
Замена
И. Васильев
️️️️
Й. Николаеску
83'
Замена
Р. Теверов
️️️️
D. Carioca
75'
70'
Желтая карточка
А. Залеский
68'
Замена
️️️️
В. Хващинский
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Матвеенко
66'
Желтая карточка
D. Chalov
60'
58'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Николаеску
12'
11'
Желтая карточка
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Витебск
17
Артур Кац
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
0
V. Nasibulin
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
4-2-1-4
91
Назаренко
25
4
Скитов
0
80
Ксенофонтов
0
11
Гуренко
98
Николаеску
19
11
Матвеенко
30
Сороко
4-3-4
13
Залеский
2
Рыжук
35
Прищепа
3
Чаговец
27
Васильев
15
Евдокимов
10
Сазончик
10
Хващинский
8
Шрамченко
16
9
Грибовский
11
Матвеенко
29
Вандерсон
29
Вандерсон
11
Матвеенко
98
Николаеску
11
Васильев
11
Васильев
98
Николаеску
19
9
Теверов
9
Теверов
19
0
0
Остались в запасе
Витебск
Минск
17
Артур Кац
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
17
Артур Кац
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Витебск - Минск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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