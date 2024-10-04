Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Минск
Витебск - Минск: обзор матча 04 октября 2024
Витебск
04.10.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Минск
45'
Е. Краснов
77'
К. Варданян
75'
J. Mustafa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Минск
88'
Замена
Г. Кривцов
️️️️
В. Васильев
Замена
Е. Новых
️️️️
Е. Гулецкий
84'
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Варданян
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
J. Mustafa
Пас отдал
В. Васильев
Желтая карточка
Я. Скибский
72'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
62'
ГОЛ! 1:0!
Е. Краснов
45'
29'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-3-2-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
22
Скибский
20
Краснов
10
Варданян
37
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
4
Грекович
5
Жевнеров
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
2
Гулецкий
17
Новых
17
Новых
2
Гулецкий
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
47
Васильев
44
Кривцов
44
Кривцов
47
Васильев
Остались в запасе
Витебск
Минск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Витебск - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Новости команд
Все
Витебск
Минск
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+